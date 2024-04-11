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  5. 11 апреля: головной убор в форме тапка "Crocs" и лошадь-долгожитель - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
11 апреля: головной убор в форме тапка "Crocs" и лошадь-долгожитель

11 апреля: головной убор в форме тапка "Crocs" и лошадь-долгожитель

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Солнце еще покажется. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +23 градусов.

Блогер Остин Брэдли впечатлил своих подписчиков, создав оригинальный гигантский шлем в форме тапка "Crocs". Для этого он использовал 3D-принтер для распечатки ботинка и кастомных джиббитсов.

Идея для этого необычного проекта пришла к нему после просмотра смешных фотографий котов и собак, которые застревали в обуви "Crocs".

Результат работы Остина вызвал массу положительных отзывов и улыбок у его зрителей.

Начинаем день размеренно вместе с The Neighbourhood - Daddy Issues.

В сахалинском конном клубе "Золотой мустанг" лошадка по имени Чайка отметила своё 50-летие, что является редким случаем, учитывая то, что обычно лошади живут около 30 лет. Чайка, которая в своей жизни много поработала, пережила несколько хозяев и даже стояла на грани отправки на мясокомбинат из-за старости.

В 2009 году руководитель конного клуба Татьяна Уланова выкупила Чайку, думая, что лошадке около 25 лет. Однако впоследствии были найдены первые хозяев Чайки, которые сообщили о её приобретении у "Военторга" в 1979 году, когда лошади уже было 5 лет. Таким образом, Чайка пришла в клуб уже на четвёртом десятке.

Характерная черта Чайки - резвость и норовистость, она по-прежнему оставалась энергичной и даже могла подраться, несмотря на свой возраст. Однако заметный прогиб в спине свидетельствовал о том, что с годами позвоночник стал менее прочным, но это не мешало ей быть активной и полной энергии.

Кому-то эти фотографии покажутся странными и неприятными, а другие будут в восторге от оригинальности архитектуры.

Оригинального настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
 
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