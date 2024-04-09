9 апреля: сладкие наушники и художник из зоопарка

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня небо затянет облаками, а воздух прогреется аж до +23 градусов.

Креативный бренд Mschf выпустил конфеты в форме AirPods, которые были размещены на их сайте и моментально разлетелись.

Представители компании описывают конфеты как "одна пара конфет AirPods", с эргономичной формой, специально созданной для ушей, и мятной свежестью во рту. За коробку с двумя конфетами они запросили 50 долларов, что эквивалентно примерно 4600 рублям.

Эти конфеты изготовлены из изомальтита, который обычно используется в качестве заменителя сахара для диабетиков. Благодаря этому их пищевая ценность составляет всего 10 калорий.

Сегодня настраиваемся на нужный лад вместе с twenty one pilots - Chlorine.

В зоопарке Ростова-на-Дону шимпанзе научили рисовать, и особенно в этом новом хобби проявил себя вожак стаи по имени Майкл.

Майкл создает абстрактные картины с использованием гуаши и акварели, его талант в этом деле выделяется, и его работы оценивают выше остальных, отметили в зоопарке. Иногда бывает, что шимпанзе не нравятся некоторые из его работ, и в таких случаях он их разрывает.

Из работ, которые Майкл одобряет, планируется составить экспозицию, возможно, включая и творчество других шимпанзе. Дата проведения выставки пока не определена.

Дизайнеры постоянно ищут новые интересные решения и стремятся улучшить мир вокруг нас. В этой подборке представлены удивительные идеи, за которые хочется выразить признательность тем, кто их придумал.

Удивительного настроения!