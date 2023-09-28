28 сентября: Дом Шрека теперь можно забронировать и рыба в шоколаде

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Все еще тепло! Сегодня в Туле солнечно и до +21.

На Airbnb появился дом Шрека. Жилье расположено в Шотландии. В качестве арендодателя указан Осел.

Бронирование на Airbnb откроется с 13 октября. Жилье можно будет арендовать бесплатно на одну или две ночи с 27 по 29 октября. Дом предназначен для трех гостей.

В описании к объекту сказано, что гости смогут насладиться атмосферой при свечах из ушной серы, поговорить у костра, попробовать свежеприготовленные вафли с утра и уединиться в уборной Шрека. В доме нет удобств — они расположены в отдельном здании в 20 метрах от хижины.

Сегодня слушаем-Shocking Blue - Venus.

Фабрика «Тобольск шоколадный» начнет производить рыбу в шоколаде. Сладости можно будет купить в павильоне на территории Тобольского кремля, а также в Александровском саду.

«Мы сотрудничаем с нашим рыбзаводом. Они делают для нас специальные слайсы, которые мы глазируем шоколадом», — рассказала основательница предприятия Дарья Егорова.

До этого фабрика выпускала сладости с маринованным огурцом и медом, а также трюфели с сыром и кедровым орехом — маскарпоне для них готовят местные сыровары.

Нет ничего лучше хорошего дизайна — изобретательного, запоминающегося, простого, но функционального. Вот несколько ярких примеров из самых разных областей, от дизайна предметов интерьера до продуктового дизайна в связке с маркетингом. Красота!

Классного настроения!