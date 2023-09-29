29 сентября: Храм древнегреческой богини Афродиты и кафе из сериала "Друзья"

Доброе утро! Вот и настала долгожданная пятница. А это значит, что пора настраиваться на отдых и читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле солнечно и до +24 градусов! В субботу будет аналогичная погода, но на градус ниже, а воскресенье обещают ливень и +20.

В Египте археологи обнаружили храм древнегреческой богини Афродиты V века до нашей эры. Затопленное сооружение нашли у побережья города Александрия.

Открытие сделали в ходе экспедиции в затонувший во время землетрясения египетский город Гераклион в заливе Абу-Кир. Археологи обнаружили внутри храма предметы из бронзы и керамики. Их привезли, предположительно, из Греции.

«Это показывает, что греки, которым было разрешено торговать и селиться в городе во времена фараонов, имели храмы для поклонения своим богам», — заявили ученые.

Город Гераклион обнаружили в 2000 году. Он находится на глубине 10 метров. За последние 20 лет ученые обнаружили там храмовый комплекс, посвященный фиванским богам. Ученые считают, что Гераклион ушел под воду примерно 1200 лет назад.

Да, это музыкальная группа из зубных щеток и других интересных предметов — парень с канала «Device Orchestra» заставляет бытовые приборы делать каверы на популярные песни и сегодня мы послушаем Britney Spears - Toxic (on Devices feat. Epilator).

В Бостоне откроется кофейня под названием Central Perk, хорошо известного поклонникам культового американского ситкома «Друзья».

Заведение предложит гостям меню из блюд и напитков, вдохновленных популярным шоу. Посетители смогут заказать «Банановый мокко принцессы Консуэлы» или «Шоколадное молоко Чендлера с холодной пенкой».

Для заказа будут доступны не только безалкогольные опции, но и множество видов пива, вина и крепких напитков. Перекусить в Central Perk получится, например, «Сэндвичем с фрикандельками Джоуи» или «Гарнирным салатом Рейчел».

Отдельное удовольствие фанатам «Друзей» доставит внешний вид кафе. Он в точности повторяет интерьер кофейни из сериала. Над воссозданием пространства работали специалисты Warner Bros. и архитекторы нью-йоркского бюро Glen & Co.

В кофейне можно будет найти уютную гостиную с оранжевым диваном, а также два открытых патио и веранду, выходящую на улицу. В Central Perk предложат купить мерч «Друзей»: одежду, кухонную утварь и коллекционные предметы.

Что может быть трогательнее отношений между человеком и его питомцем? Только отношения, которые зародились в нежном возрасте того и другого. Ведь они прошли испытание жизнью.

Милого настроения!