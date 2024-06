4 июня: "Тошнотики" покорили Мурманск и Шрек на тосте

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Дожди не уходят. Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до + 25.

В Мурманске прошел пятый гастрономический фестиваль "Вкус Арктики", который завершился огромным успехом, привлекая любителей вкусной еды и поклонников северной кухни. Одними из лидеров по продажам стали рыбные пирожки "тошнотики".

"Тошнотики", приготовленные из рыбного фарша и зажаренные в оливковом масле, вызвали огромный интерес у посетителей. Несмотря на цену ниже 100 рублей, спрос на них был настолько высок, что организаторам пришлось ограничить продажи - не более двух штук в одни руки.

Самым популярным горячим напитком стал арктический чай с брусникой, а среди холодных напитков лидировал морошковый лимонад.

Сегодня просыпаемся вместе с The Lumineers - Sleep On The Floor.

Пользователь интернета, явно увлеченный креативной подачей еды, поделился фотографиями своих удивительных тостов, на которых были изображены Шрек и его верный друг осел, выполненные из различных продуктов. Это художественное воплощение вызвало массу восторженных отзывов, но отношение к самим тостам как к кулинарному блюду оказалось неоднозначным.

Многие пользователи интернета были восхищены креативностью автора, однако некоторые гурманы выразили сомнения относительно вкусовых качеств тоста с ослом, выполненным из грибов. Им показалось, что грибов было излишне много, и они доминировали над другими ингредиентами.

Тем не менее, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Каждый имеет право на собственный подход к ингредиентам завтрака и к его оформлению.

Испанское отделение KFC удивляет своих клиентов необычной акцией. Теперь посетители, которые приезжают в ресторан на необычном или странном виде транспорта, могут получить бесплатный обед. Давайте посмотрим некоторые креативные варианты!

Необычного настроения!