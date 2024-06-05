5 июня: двухлетний гений и владимирский человекообразный андроид

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня опять может пригодиться зонт. В Туле обещают небольшой дождь, а воздух прогреется до +25 градусов.

Лоран Шварц, двухлетний мальчик из Германии, уже успел покорить мир искусства своими абстрактными картинами. Его работы продаются за 6500 евро, а коллекционеры считают их уникальными, не похожими на рисунки обычных детей.

Мама Лорана, Лиза Шварц, обратила внимание на талант своего сына осенью прошлого года, когда они отдыхали в Италии. Малыш проводил все время в специальной комнате для рисования, создавая необычные абстрактные шедевры.

К Рождеству Лиза оборудовала для сына художественную студию дома, где он теперь проводит большую часть времени, создавая новые произведения искусства. Она фотографирует картины Лорана и выкладывает их в соцсети, где за его творчеством следят уже более 30 тысяч подписчиков.

Недавно картины Лорана были представлены на художественной ярмарке "Artmuc" в Мюнхене, где они вызвали большой интерес у коллекционеров.

А в ближайшее время работы двухлетнего гения могут появиться в галерее в Нью-Йорке. Ее представители уже связались с семьей Шварц, чтобы обсудить возможность проведения выставки.

Сегодня слушаем Mattafix - Big City Life.

Владимирский инженер Антон Андрианов создал необычного робота, который уже умеет ходить по лестнице и скоро будет петь. Его самодельный андроид, в отличие от других подобных устройств, способен передвигаться не только по ровной поверхности, но и преодолевать препятствия.

"Большинство роботов умеют только ездить, но мне не хотелось делать такую машину, слишком банально. Решил создать устройство, которое ходит. Сейчас оно может спокойно перемещаться, разворачиваться, приседать, качаться из стороны в сторону", - поясняет изобретатель.

Пока робот не говорит, но Андрианов намерен скоро оснастить его этой функцией. Он хочет сделать голос робота "завораживающим" и использовать его на концертах своей группы Alien Garden, где играет на гитаре. По задумке, андроид будет разогревать публику до выступления.

В будущем инженер планирует развивать у робота мыслительные способности. Его можно будет запрограммировать под конкретные задачи, например, следовать по определенному маршруту и произносить заготовленные фразы. Тогда он сможет выполнять функции конферансье или сопровождать участников мероприятий.

Робот собран из подручных средств - например, его голова сделана из двух тарелок, купленных в магазине. Андрианов признается, что устройство достаточно примитивное и до претензий на искусственный интеллект ему далеко, но при должной доработке он сможет выполнять простые задания.

Нейросети продолжают удивлять своими фантазиями, и на этот раз они создали изображения кошек-насекомых.

Легкого настроения!