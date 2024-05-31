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  5. 31 мая: мировой рекорд по количеству тату с изображением поп-королевы и лошадь-художник - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
31 мая: мировой рекорд по количеству тату с изображением поп-королевы и лошадь-художник

31 мая: мировой рекорд по количеству тату с изображением поп-королевы и лошадь-художник

Доброе утро! Провожаем весну и читаем только хорошие новости!

Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь и +27, в субботу и воскресенье так же будут дождевые облака, а температура поднимется до +27 градусов.

Тара Берри из США стала обладательницей мирового рекорда по количеству татуировок с изображением одного и того же музыканта. На ее теле красуется 18 портретов Мадонны, выполненных в разных стилях и эпохах, начиная с 80-х годов. 

Женщина, вдохновленная любовью к поп-диве и желанием побить рекорд Никки Паттерсон (15 татуировок Эминема), потратила 9800 долларов и 110 часов на создание своего "холста". 

Первая татуировка с Мадонной появилась у Тары еще в 2016 году.  Она хотела попасть в музыкальный клип певицы, которая искала поклонников с ее портретами на теле. 

Теперь  Тара  занесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница наибольшего количества татуировок одного и того же музыканта на женском теле.

Слушаем Zedd, Elley Duhé - Happy Now.

В Северной Каролине живет необычный художник – лошадь по имени Блю. 21-летний скакун, ранее участвовавший в скачках,  обнаружил в себе талант к живописи,  используя для этого морковку и кисточку.

Хозяйка Блю, Эрика Талли, заметила любовь своего питомца к хватанию предметов ртом.  Именно эта страсть вдохновила ее на необычную идею – прикрепить кисть к морковке и предложить Блю холст.

С тех пор Блю стал настоящим художником. Его картины  уже  нашли своих покупателей, и спрос на них не ослабевает. В каждой работе есть кусочки грязи и шерсти, что делает их по-настоящему уникальными.

Талли подчеркивает, что Блю любит рисовать даже больше, чем кататься верхом. Он постоянно просит ее порисовать и радует своей улыбкой и творческим задором.

AccidentalArtGallery — это сабреддит, где выкладываются фотографии, сделанные наспех, но превратившиеся в настоящие произведения искусства. Это место, где случай играет особую роль, превращая обычные моменты в удивительные шедевры.

Красивого настроения!

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