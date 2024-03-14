14 марта: Усатый работник "Пятерочки" и скотч, как модный аксессуар

Доброе утро! Бодро врываемся в новый рабочий день и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Обойдемся без облаков. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +4 градусов.

В магазине "Пятерочка" в Орехово-Зуеве живет и работает кот по имени Пепа. Сотрудники магазина выдали ему специальный жилет с логотипом компании. Пепа оформлен как самозанятый и получает несколько мисок молока и сосиски "Красная цена" ежедневно.

Хотя кот имеет дом и хозяина, ему нравится проводить время на работе. Он стал любимцем среди коллег и покупателей магазина. Татьяна Бачурина, работающая в "Пятерочке", отметила, что Пепа является компетентным и лучшим сотрудником магазина, и его вклад в работу невозможно переоценить.

Сегодня открываем глаза под Two Feet - I Feel Like I'm Drowning.

Модный дом Balenciaga представил необычный аксессуар на Неделе моды в Париже. Браслет Gaffer Bangle вызвал смешанные реакции у публики и модных критиков. Некоторые считают его гениальным шагом в направлении ироничного искусства, в то время как другие находят его абсурдным и неуместным в мире моды.

Несмотря на свой необычный дизайн, браслет Gaffer Bangle обещает стать одним из самых востребованных аксессуаров новой коллекции Balenciaga. Креативный директор бренда Демна Гвасалия рассматривает скотч не только как обычный предмет, но и как символ протеста и отказа от стереотипов моды.

Стоимость браслета до 3 тысяч евро вызывает недоумение у многих, но это не останавливает поклонников бренда от желания приобрести этот экстравагантный аксессуар.

В социальных сетях наблюдается новый тренд - "апсайклинг", который предполагает использование вещей повторно, вместо того чтобы выбрасывать их на свалку. Например, старые пластиковые пакеты могут быть превращены в плетеные сумки, а старый автомобиль может стать жилым помещением. Этот подход открывает широкие возможности для творчества и позволяет создавать уникальные вещи из уже имеющихся материалов.

Оригинального настроения!