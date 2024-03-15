15 марта: Прогулка с собакой, на которой нашли необычную косточку и Титаник 2.0

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Вот она, настоящая весна! Сегодня в Туле пасмурная погода и до +4 градусов, в субботу и воскресенье похожая погода и до +5 градусов.

В 2022 году во Франции мужчина по имени Дамьян Боскетто обнаружил почти целый скелет динозавра возрастом 70 млн лет во время прогулки со своей собакой. Он наткнулся на большую кость в коммуне Монтулье в Окситании и, увлеченный палеонтологией, сразу же понял ценность своего открытия для науки.

Местные ученые провели раскопки и выяснили, что найденный скелет принадлежит титанозавру — крупному травоядному динозавру, жившему 150–66 млн лет назад. Длина скелета составила более 9 метров.

Палеонтологи решили не раскрывать открытие в течение двух лет, чтобы защитить останки динозавра от вандалов. В будущем планируется выставить скелет титанозавра в Музее Крузи, где работает Боскетто волонтером.

Боскетто признался, что это редкое и исключительное открытие для Франции и Европы, и это вдохновило его заняться научными исследованиями в области палеонтологии. Он решил бросить работу в топливной промышленности, чтобы серьезно заняться наукой.

Ученым пока не удалось найти бедренную кость и череп динозавра, но они надеются отыскать их во время будущих раскопок.

Пятница вместе с Brick + Mortar "Brighter Than The Sun".

Австралийский миллиардер Клайв Палмер вновь вернулся к своим планам по созданию «Титаника-2». Он предполагает создание современной версии легендарного лайнера, сочетающей в себе эстетику оригинала и новейшие технологии. Палмер утверждает, что его корабль будет более безопасным и комфортным, чем первый «Титаник». Планируется, что судно станет плавать по маршруту, повторяющему путь оригинального корабля.

Кроме того, «Титаник-2» будет иметь все современные удобства для пассажиров, включая рестораны, спортивные залы, бассейны, театры и казино. По замыслу Палмера, новый лайнер должен стать не просто копией оригинала, а символом роскоши и комфорта в морских путешествиях.

Несмотря на амбициозные планы, строительство «Титаника-2» пока находится на ранней стадии, так как у Палмера нет подходящей верфи для этого проекта. Однако он надеется начать работы уже в ближайшее время и отправить корабль в первый рейс в 2027 году.



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Решительного настроения!