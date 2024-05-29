29 мая: девушки сходят с ума от вешалок, и дом Кевина МакКалистера выставили на продажу

Доброе утро! Знаете, что может сделать ваш день чуточку лучше? Это порция хороших новостей, которые мы собрали для вас. Поехали!

По-летнему тепло. Сегодня в Туле в первой половине дня ожидается небольшой дождь, а вот вечером станет солнечно, воздух же прогреется до +26 градусов.

В России наблюдается новый тренд на маркетплейсах - вешалки для одежды с портретами знаменитых мужчин.

Девушки с удовольствием приобретают такие вешалки и размещают их дома, в машинах и даже на рабочих местах. На популярных российских маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, можно найти вешалки с лицами различных знаменитостей, включая Роберта Паттинсона, Егора Крида, Тоби Магуайра, Филиппа Киркорова, Генри Кэвилла, Брэда Питта, Тома Харди, Сергея Лазарева, Брэдли Купера, Хасбика и других.

Цены на такие вешалки варьируются от 464 до 775 рублей.

Сегодня слушаем Tiësto - Wasted ft. Matthew Koma.

В США был выставлен на продажу дом, который был использован для съемок фильма "Один дома". Двухэтажный особняк в городке Виннетка, Чикаго, оценили в 5,25 миллионов долларов.

На площади 848 квадратных метров расположены пять спален и шесть ванных комнат. Хозяева сохранили планировку гостиной и столовой, а также добавили пристройку для дополнительной комнаты.

На втором этаже находится мастер-спальня с газовым камином, гардеробной и мраморной спа-ванной, а также три дополнительные спальни. Есть еще одна спальня на мансарде, рядом с которой находится ванная с гидромассажем.

Подвал особняка был переделан в тренажерный зал с комнатой для отдыха и игры в покер, а также баром. Также здесь есть современный кинотеатр, напоминающий о фильме "Один дома", и большая спортивная площадка.

Искусство вдохновляется самыми разными источниками, и португальские гуси, наблюдающие за падающим синим метеором, стали одним из таких необычных источников вдохновения для художников. Эта удивительная сцена запечатлела в себе сочетание природной красоты и загадочности космоса, вызывая интерес и воображение у многих творческих личностей.

Творческого настроения!