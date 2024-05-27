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Утро в Туле
27 мая: простота, которая покорила критиков, и самая большая коллекция «Людей Икс»

27 мая: простота, которая покорила критиков, и самая большая коллекция «Людей Икс»

Доброе утро! Врываемся в последнюю неделю весны и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Конец мая балует жарой. Сегодня в Туле малооблачно, а воздух прогреется до +23 градусов.

Маленький мексиканский киоск с тако Taquería El Califa de León в Мехико, существующий уже более 50 лет, стал обладателем престижной звезды ресторанного гида Мишлен. Его фирменное тако «Гаонера», состоящее из всего нескольких ингредиентов: говядины, кукурузной лепешки и соуса сальса, покорило критиков своей простотой и изысканным вкусом.  

Несмотря на скромные размеры и непритязательный вид, киоск El Califa de León всегда был любим местными жителями за свою аутентичную мексиканскую кухню. Теперь, с присуждением звезды Мишлен, он стал известен во всем мире. 

Эта история доказывает, что настоящая гастрономия может быть доступна каждому. Иногда самые простые блюда, приготовленные с душой и любовью, могут стать настоящими шедеврами.

Сегодня слушаем P!nk - Just Like Fire.

53-летний Эрик Ясколка из США - обладатель самой большой в мире коллекции, посвященной Людям Икс. Она насчитывает более 25 000 предметов и признана Книгой рекордов Гиннесса. 

Эрик установил рекорд еще в 2012 году, но с тех пор его коллекция значительно пополнилась -  теперь в ней около 10 000 новых экспонатов.  В его коллекции есть полный набор оригинальной серии комиксов о Людях Икс,  неизданная фигурка Росомахи 2006 года и редкая фигурка Псайлок, одна из 12 существующих в мире.

Коллекция Ясколки включает в себя множество статуэток, а также  коробки для завтрака, наручные часы, школьные принадлежности, полотенца, постельное белье, календари, костюмы и многое другое. Самый ценный экспонат - комикс "Люди Икс № 1" 1963 года.  

В последние годы Эрик  в основном пополняет свою коллекцию новыми предметами. Он приобретает каждый новый комикс о Людях Икс, и каждую новую фигурку,  часто с разными вариантами обложек и выпусков.   

Ясколка - настоящий фанат Людей Икс, и его  коллекция является не только рекордом,  но и отражением его любви к этим персонажам.

Блогер, используя нейросеть, создал забавные и пугающие иллюстрации, изображающие популярных киногероев в виде блдов. Теперь мы можем увидеть, как выглядели бы Бэтманты и Ведьмакороны.

Аппетитного настроения!

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