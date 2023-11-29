29 ноября: Газонокосилки вместо игровых приставок и деревянный пикап

Доброе утро! Если вы проснулись в плохом настроении, то обязательно прочитайте хорошие новости, которые мы для вас собрали. Обещаем настроение точно улучшится. Поехали!

Готовимся к снегопаду. Сегодня в Туле ожидается снег, а температура воздуха днем опустится до -3 градусов.

В Швеции провели турнир по игре “Doom” на газонокосилках “Husqvarna”. Соревнование проходило в прямом эфире на платформе “Twitch”, всего было проведено 13 игр. Игрок, победивший в турнире, получил в качестве приза газонокосилку “Husqvarna” с предустановленной игрой “Doom”.

Управление газонокосилкой было приспособлено для игры: камера поворачивалась с помощью колесика, а стрельба осуществлялась нажатием на него. Передвижение по карте производилось с помощью кнопок, обычно используемых для регулирования мощности газонокосилки.

“Doom” уже не раз запускалась на устройствах, которые не предназначены для игр. Игра была запущена на таких устройствах как банкоматы, калькуляторы, беговые дорожки, фотокамеры и даже серьги.

Среда пришла, неделя прошла. Поэтому ярко встречаем этот день вместе с Shakira - La La La.

Житель Турции поразил пользователей сети своим умением работать с деревом, собрав за 15 дней полностью функциональный деревянный грузовик. Вдохновленный идеей создания экологически чистого транспорта, турок использовал только дерево для создания кузова, кабины и дверей, в то время как двигатель, трансмиссия и другие механические части были взяты от старых автомобилей.

Процесс создания деревянного грузовика начался с тщательного планирования и подготовки всех необходимых материалов и инструментов. Турок использовал различные техники и методы обработки дерева, чтобы создать детали кузова и кабины, которые выглядят удивительно реалистично. Двери и окна также были аккуратно вырезаны и установлены на свои места.

Затем мастер приступил к установке двигателя, трансмиссии и других механических частей, взятых от старых машин. Он тщательно подогнал все детали, чтобы они идеально подходили друг к другу, и провел несколько испытаний, чтобы убедиться, что деревянный грузовик полностью функционален.

В результате получился уникальный автомобиль, который уже привлек внимание многих людей. Владелец планирует в будущем доработать свое творение, возможно добавив некоторые дополнительные элементы декора или улучшив характеристики грузовика. Однако продавать свое детище он не планирует, так как считает его больше чем просто средством передвижения.

Некоторые фотографии полны тайн - нет никаких пояснений к ним, они немного смущают нас, порождают множество вопросов и массу предположений. И сегодня в нашей подборке именно такие фото!

Загадочного настроения!