30 ноября: Шоколад с рыбой и свитер от Windows

Просыпаемся, улыбаемся, встречаем последний день осени и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

И снова белым-бело. Сегодня в Туле ожидается дождь со снегом, а температура воздуха днем опустится до -5 градусов.

В Финляндии появилась необычная новинка - шоколад с сюрпризом! Внутрь каждой плитки спрятана сушеная рыбка, что делает этот десерт весьма необычным. Цена такой плитки составляет 1400 рублей, однако, несмотря на высокую стоимость, он быстро стал популярным среди любителей необычных сладостей.

Сочетание соленого вкуса рыбы и сладкого шоколада вызывает у гурманов желание испытать вкусовые ощущения, которые дает этот эксклюзивный продукт. Рыбка, которая используется для начинки, проходит специальную обработку, благодаря чему она не теряет своих вкусовых качеств и сохраняет все полезные свойства.

Создатели новинки утверждают, что это не просто шоколадка, а настоящий гастрономический эксперимент. Ведь не каждый день можно попробовать шоколад с таким оригинальным содержимым!

На вид плитка выглядит вполне обычно, но стоит только развернуть ее, как перед глазами открывается зрелище: сушеная рыба, спрятанная в темном шоколаде. Это создает удивительный контраст вкусов, который обязательно стоит попробовать каждому, кто любит пробовать что-то новое и необычное.

Цена такой плитки составляет 1400 рублей, однако, несмотря на высокую стоимость, он быстро стал популярным среди любителей необычных сладостей. Ведь в мире вряд ли найдется еще один шоколад с таким же содержимым.

Радуемся сегодняшнему вместе с Pharrell Williams - Happy.

Компания Microsoft продолжает свою ежегодную традицию выпуска рождественских свитеров. В этом году они выпустили новый свитер с дизайном, основанным на заставке “Безмятежность” из Windows XP. Свитер поддерживает природоохранную организацию The Nature Conservancy, и его можно купить в магазине Xbox Gear Shop за $69.99.

Заставка “Безмятежность” была создана на основе фотографии, сделанной в калифорнийской долине Напа в 1996 году фотографом National Geographic. Через пять лет она стала одним из самых знаковых символов Windows XP и до сих пор является узнаваемой.

В предыдущие годы рождественские свитеры от Microsoft имели дизайны на основе помощника “Скрепки”, игры “Сапер” и Windows 95.

В современном мире, на просторах интернета можно найти массу изображений, которые были “улучшены” или изменены с помощью редакторов. Однако, некоторые фотографии даже не требуют приукрашивания, поскольку они и без того поразительны и увлекательны, хоть и могут показаться отфотошоплеными на первый взгляд. Рассмотрим несколько таких примеров.

Внимательного настроения!