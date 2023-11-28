28 ноября: Мороженное со вкусом сливочного пива и нейросеть в компьютерной мышке

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!
Холодает. Сегодня в Туле будет снежно, а температура днем опуститься до -5 градусов.
Российские производители решили выпустить мороженое со вкусом знаменитого сливочного пива, которое упоминается в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Теперь каждый желающий может попробовать этот десерт, заказав его через интернет-магазины с доставкой на дом.
Стоит отметить, что в сливочном мороженом алкоголя нет, как и в оригинальном напитке из книг. На упаковке изображены персонажи Гарри Поттера, что делает продукт еще более привлекательным для поклонников серии. Те, кто уже попробовал мороженое, отмечают, что оно напоминает вкус крем-брюле со сладкой карамелью. Стоимость новинки составляет 49 рублей.
Врываемся в день вместе с Nickelback - How You Remind Me.
Стартап CheerDots разработал первую компьютерную мышь в мире со встроенным искусственным интеллектом, а именно с моделью искусственного интеллекта ChatGPT. Проект был поддержан на краудфандинговой площадке Kickstarter, где необходимая сумма в 5 000 долларов была собрана за считанные часы, превысив установленный лимит в 30 000 раз. Это составляет около 2,6 миллионов рублей вместо планируемых 440 тысяч.
Названная Cheer Dots 2, мышь обладает рядом уникальных функций, включая распознавание голоса, преобразование его в текстовый формат и перевод на разные языки. Она также оснащена сенсорными элементами управления и лазерной указкой. Выпуск устройства запланирован на зиму 2024 года, а его цена составит 130 долларов США (примерно 11 000 рублей).
У животных тоже получаются неудачные фотографии. Однако после таких снимков мы любим их даже больше! В этой подборке собраны несколько наиболее забавных и нелепых фотографий животных.
Веселого настроения!