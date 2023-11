28 ноября: Мороженное со вкусом сливочного пива и нейросеть в компьютерной мышке

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

<img src="https://img.myslo.ru/article/df/84/0fd7-d53d-4bb1-b7d6-2e9486429919/2023-11-27-17-34-33-678756.gif" />

Холодает. Сегодня в Туле будет снежно, а температура днем опуститься до -5 градусов.

<img src="https://img.myslo.ru/article/df/84/0fd7-d53d-4bb1-b7d6-2e9486429919/2023-11-27-17-33-12-714131.png" />

Российские производители решили выпустить мороженое со вкусом знаменитого сливочного пива, которое упоминается в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Теперь каждый желающий может попробовать этот десерт, заказав его через интернет-магазины с доставкой на дом.

<img src="https://img.myslo.ru/article/df/84/0fd7-d53d-4bb1-b7d6-2e9486429919/2023-11-27-18-01-05-989995.png" />

Стоит отметить, что в сливочном мороженом алкоголя нет, как и в оригинальном напитке из книг. На упаковке изображены персонажи Гарри Поттера, что делает продукт еще более привлекательным для поклонников серии. Те, кто уже попробовал мороженое, отмечают, что оно напоминает вкус крем-брюле со сладкой карамелью. Стоимость новинки составляет 49 рублей.

Врываемся в день вместе с Nickelback - How You Remind Me.

Стартап CheerDots разработал первую компьютерную мышь в мире со встроенным искусственным интеллектом, а именно с моделью искусственного интеллекта ChatGPT. Проект был поддержан на краудфандинговой площадке Kickstarter, где необходимая сумма в 5 000 долларов была собрана за считанные часы, превысив установленный лимит в 30 000 раз. Это составляет около 2,6 миллионов рублей вместо планируемых 440 тысяч.

Названная Cheer Dots 2, мышь обладает рядом уникальных функций, включая распознавание голоса, преобразование его в текстовый формат и перевод на разные языки. Она также оснащена сенсорными элементами управления и лазерной указкой. Выпуск устройства запланирован на зиму 2024 года, а его цена составит 130 долларов США (примерно 11 000 рублей).

<img src="https://img.myslo.ru/article/df/84/0fd7-d53d-4bb1-b7d6-2e9486429919/2023-11-27-18-05-05-247874.png" />

У животных тоже получаются неудачные фотографии. Однако после таких снимков мы любим их даже больше! В этой подборке собраны несколько наиболее забавных и нелепых фотографий животных.

Веселого настроения!