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  5. 1 сентября: Наборы для самостоятельной жизни и самый пожилой батл-рэпер - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
1 сентября: Наборы для самостоятельной жизни и самый пожилой батл-рэпер

1 сентября: Наборы для самостоятельной жизни и самый пожилой батл-рэпер

Доброе утро! Новый учебный год начинается сегодня! Желаем вам занимательных уроков, интересных проектов, незабываемых впечатлений и читать только хорошие новости!

По праздничному жарко! Сегодня в Туле солнечно и +28, в субботу появятся дождевые облака, а температура поднимется до +20, в воскресенье будет облачно и +22.

IKEA в Канаде представила новинку для студентов — стартовые наборы с кухонным инвентарем, необходимым для начала самостоятельной жизни. На ютуб-канале канадского подразделения компании появился ролик с его обзором.

В набор входят 16 предметов. А именно: кастрюля, сковородка, две тарелки, по два стакана и кружки, набор столовых приборов, губки для мытья посуды, разделочная доска и прочий инвентарь для повседневной жизни.

Основной посыл в том, что студенты часто съезжают от родителей, но пока не слишком знакомы с бытом. IKEA предлагает просто купить готовый набор предметов, «сохранить спокойствие и готовить».

Купить бокс можно только в офлайн-магазинах и только будучи членом IKEA Family. Цена — 99 долларов (около 9500 рублей по текущему курсу).

Сегодня слушаем про красивую жизнь в исполнении от Банд'Эрос.

66-летняя британка Джой Франс стала старейшим батл-рэпером в мире. Свою карьеру в музыке она начала уже на пенсии. 

Когда женщине, работавшей учительницей в школе для детей с особыми потребностями, исполнилось 60 лет, она пообещала себе попробовать 60 новых для нее вещей. Одной из них стало участие в рэп-батлах одной из крупнейших лиг Великобритании Don’t Flop.

По словам Франс, этот опыт позволил ей стать полной противоположностью тому, кем она была. Застенчивая в юности женщина дебютировала как рэп-артистка в 2018 году в клубе в Ковентри — и вскоре стала звездой рэп-сцены.

Разработка чехлов для смартфонов – занятие сейчас очень популярное, в особенности среди начинающих дизайнеров. Сегодня особым спросом пользуются чехлы, не только защищающие устройство от внешних воздействий, но и с особым, оригинальным дизайном.

Необычного настроения!

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1 сентября, в 06:00 +1
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