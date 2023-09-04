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Утро в Туле
4 сентября: Восхождение на Фудзи в инвалидной коляске и самый труднодоступный магазин

4 сентября: Восхождение на Фудзи в инвалидной коляске и самый труднодоступный магазин

Доброе утро! Начинаем новый день и новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Разгадываем облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов.

В Японии 90-летний альпинист Юитиро Миура совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске. 

Восхождение японского альпиниста на Фудзи стартовало с девятой базы в 05.15 по местному времени . Для подъема Миура использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которую во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек.

Группа достигла вершины горы примерно через два часа после начала подъема. Там Юитиро Миуру встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, где японец является почетным директором.

"Я совершил восхождение в очень веселой компании и никогда этого не забуду", - добавил альпинист.

Юитиро Миура трижды покорял Эверест – в 2003, 2008 и 2013 годах – и стал самым пожилым альпинистом, который поднялся на вершину этой горы. 

До настоящего времени самым пожилым альпинистом, покорившим гору Фудзи, по данным агентства Киодо со ссылкой на японскую ассоциацию альпинизма, является Тэйити Игараси, который поднялся на вершину в 1988 году в возрасте 101 года и 10 месяцев.

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Обнаружен самый неудобный в мире магазин — он находится внутри скалы на высоте 120 метров.

Торговая точка размещена в национальном геологическом парке Синьючжай, китайская провинция Хунань. Магазин представляет собой небольшую деревянную конструкцию, надежно закрепленную прямо на отвесной скале.

Ни ступеней, ни других подъемных механизмов к магазину не ведет. Альпинисты добираются до него по пути к самой вершине скалы. Ассортимент здесь невелик: закуски, чипсы, вода и другие снэки.

За прилавком находится только один сотрудник. Часть его работы заключается в том, чтобы еще до рассвета, каждое утро, пополнять запасы продовольствия.

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Конечно же, не обошлось без павлопосадских платков, гжели и хохломы.

Яркого настроения!

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