31 августа: Голубиная почта по-современному и первая большая панда из России

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Летнее солнышко не отпускает! Сегодня в Туле солнечно и до +27.

Американский программист и блогер Джефф Герлинг (Jeff Geerling) провел эксперимент и выяснил, что передача больших объемов данных голубиной почтой может быть быстрее, чем по сети Интернет. Он сравнивал затрачиваемое время для передачи файлов суммарным объемом 3 ТБ при помощи оптоволокна (1 Гбит/с) и при помощи почтовых голубей.

Ни для кого не секрет, что перемещение больших объемов данных на физических носителях до сих пор имеет смысл. В частности Amazon для этого разработал грузовик AWS Snowmobile. Его 13.7-метровый контейнер вмещает ~ 100 Пбайт информации и способен обеспечить миграцию целого дата-центра. Между тем Джефф Герлинг решил проверить более распространенный случай, когда требуется передать «всего» 3 ТБ.

Для голубиной почты ключевое значение имеет скорость записи и чтения с накопителя, а также его масса и размеры. Энтузиаст использовал 3 твердотельных USB-накопителя SanDisk Extreme PRO SDCZ880 по 1 ТБ каждый. Чтобы уменьшить габариты, пришлось избавиться от пластиковых корпусов и завернуть накопители в пленку.

Получилась посылка весом 18 г, которую во время теста почтовый голубь успешно доставил на расстояние около мили (~ 1.6 км) примерно за 1 минуту. При этом на запись и последующее копирование данных с накопителей ушло суммарно 150 минут. А вот передача этих же файлов по сети Интернет на скорости 1 Гбит/с заняла 400 минут. Таким образом птичка обеспечила более чем двукратный выигрыш по времени.

Провожаем лето с-The Weeknd - The Hills.

В Московском зоопарке впервые в истории России родился детеныш большой панды.

Встреча Жуи и Диндин (папы и мамы) состоялась весной. Чтобы помочь российским коллегам, в Москву из Китая на три месяца прибыл эксперт по размножению панд. Специалисты добивались идеальных условий, не торопили животных, и все получилось с первой попытки. Появление первого в истории России детеныша большой панды – событие уникальное еще и потому, что эти бамбуковые медведи довольно молоды – им 6 и 7 лет. Обычно первый детеныш у панд рождается в 8-10 лет.

Маму от повышенного внимания пока оберегают, оно все достается Жуи. Он, кажется, и рад стараться: то повернется правым боком, то приляжет на левый. Новоиспеченного папу сейчас больше всего интересует бамбук – для панд это нормально. Всю любовь и заботу в двойном объеме проявляет молодая мама.

Лучшие друзья замерзших после долгих прогулок ног — это тапочки-зверушки, тапочки-арбузы, гигантские суши, кровожадные кролики и другая невообразимая обувь для дома. Такие тапочки не только согреют, но и заставят улыбнуться самой хмурой осенью.

Прекрасного дня!