22 апреля: японец покорил мир спорта и ежегодный визит к ветеринару

Все стабильно. Сегодня в Туле будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +11 градусов.

Кента Адати, житель Японии, стал настоящей сенсацией, установив новый мировой рекорд по количеству подтягиваний за сутки. Впечатляющая цифра в 8940 повторений не только обеспечила ему место в Книге рекордов Гиннесса, но и превзошла предыдущее достижение австралийца Гэри Ллойда более чем на 300 подтягиваний.

Примечательно, что это не первый триумф Адати в мире спортивных достижений. В 2022 году он уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 651 подтягивание подряд.

История Кенты Адати вдохновляет своей неожиданностью. Он признается, что большую часть жизни не уделял спорту должного внимания. Переломным моментом стал 2007 год, когда он начал работать в береговой охране Японии. Спортивный тест при приеме на работу выявил его слабость именно в подтягиваниях. Это подтолкнуло Адати к усердным тренировкам и развитию этого навыка.

"Среди множества рекордов, связанных с подтягиваниями, 24-часовой марафон всегда казался мне вершиной, королем всех испытаний," - поделился Адати.

На Сахалине живет необычный бездомный кот, который раз в год самостоятельно приходит на осмотр в ветеринарную клинику.

Эта удивительная история началась три года назад, когда сотрудники региональной станции по борьбе с болезнями животных № 2 заметили на обочине дороги истощенного и потрепанного пушистика.

Две недели ветеринары заботливо выхаживали кота, обеспечивая ему уход, питание и лечение. После полного восстановления он вернулся к своей свободной жизни.

Каково же было удивление сотрудников станции, когда следующей весной кот снова появился на пороге клиники, словно пришел на плановый осмотр. Эта традиция повторилась и в 2024 году, превратив кота в настоящий символ весны для ветеринаров.

