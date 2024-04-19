19 апреля: сплав по реке на тыкве и милые "Котзиллы"

Доброе утро! Радуемся долгожданной пятнице и не забываем читать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня и в субботу в Туле облачно с прояснениями и до +12 градусов. А в воскресенье потеплеет до +16, но будет пасмурно.

Житель штата Новый Южный Уэльс в Австралии, Адам Фаркарсон, создал необычный каноэ из тыквы и отправился в увлекательное путешествие по реке.

Используя тыкву весом 407 кг, признанную самой крупной в Австралии на Пасхальной сельскохозяйственной выставке в Сиднее, он превратил ее в оригинальное средство передвижения. Этот овощ получил имя Тормунд в честь персонажа из сериала «Игра престолов», известного как Тормунд Великанья Смерть.

Во время плавания по реке Фаркарсон даже держал в зубах трубку, как у моряка Попая, придавая своему приключению дополнительный шарм.

После того, как тыква-каноэ совершила успешный сплав, австралиец переименовал ее из Тормунда в Синдереллу («Золушку»), даруя этому невероятному судну новое имя и еще большую порцию восторга окружающим.

Сегодня встречаем день вместе с We Are Young ft. Janelle Monáe.

В свет вышла новинка от китайской компании - фигурки кошачьих кайдзю под названием "Котзилла".

Эти фигурки отличаются наличием сменных голов, позволяя выбрать между огнедышащей маской или более милой выражением для вашего кота-монстра.

Стоимость одной фигурки составляет 68 долларов (около 6 500 рублей), а за 46 долларов (~4 300 рублей) можно приобрести дополнительную подставку с разрушенным городом, чтобы создать эпичную боевую сцену прямо у себя дома.

"Котзилла" представляет собой уникальную комбинацию японского кайдзю и кошки, что наверняка понравится поклонникам фэнтезийных существ и любителям коллекционирования фигурок.

Спорт - это страсть, сила, азарт, победы и поражения. Миллионы людей увлечены этими эмоциональными событиями, включая фотографов, которые способны запечатлеть наиболее захватывающие моменты в мире спорта.

Воодушевленного настроения!