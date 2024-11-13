13 ноября: обнимание берез и волшебное зимнее настроение от Lego

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Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +1 градуса.

В мире видеоигр появилась уникальная новинка — симулятор обнимания березы, который обещает подарить игрокам «аутентичный опыт обнимания родных березок от первого лица». Разработчики игры приглашают всех, кто скучает по природе и родным местам, погрузиться в атмосферу березовой терапии прямо из дома.

«Вы далеко от родины и испытываете острую нужду в березо-терапии? Добро пожаловать!» — с энтузиазмом сообщают создатели. Они стремились запечатлеть культуру и любовь к обниманию березок, присущую постсоветскому пространству, в формате интерактивного искусства.

Игра доступна для покупки всего за 39 рублей, что делает её доступной для широкой аудитории. Этот проект не только предлагает уникальный опыт, но и вызывает ностальгические чувства у тех, кто вырос среди зелёных лесов и берёзовых рощ. Теперь каждый желающий может насладиться простыми радостями жизни, даже находясь вдали от родных мест.

Лениво просыпаемся и слушаем Lykke Li - Ring Of Fire.

LEGO снова радует своих поклонников, выпустив часовое ASMR-видео, в котором уютно устроился спящий кот у камина. Это видео не просто привлекает внимание к новогоднему набору, но и создает атмосферу тепла и уюта, идеально подходящую для зимних праздников.

В центре внимания — новый персонаж LEGO по имени Cataclaws. Этот черно-белый кот в красной зимней шапке стал символом предстоящих праздников и порадует как детей, так и взрослых.

ASMR-видео с мягкими звуками потрескивающего огня и спокойной музыкой погружает зрителей в атмосферу спокойствия и расслабления, делая его приятным фоном для подготовки к грядущим праздникам. LEGO продолжает удивлять креативным подходом к рекламе, сочетая игру и искусство, чтобы подарить своим фанатам незабываемые моменты в преддверии Нового года.

С приходом холодных дней мы все больше ощущаем, как зима вступает в свои права. Пора утепляться и заботиться о каждом сантиметре тела, включая наши руки! В этой фотоподборке мы собрали самые забавные и оригинальные варежки, которые не только согреют, но и поднимут настроение в такие серые дни.

Теплого настроения!