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  5. 13 ноября: обнимание берез и волшебное зимнее настроение от Lego - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
13 ноября: обнимание берез и волшебное зимнее настроение от Lego

13 ноября: обнимание берез и волшебное зимнее настроение от Lego

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день с позитивным настроем и порцией хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +1 градуса.

В мире видеоигр появилась уникальная новинка — симулятор обнимания березы, который обещает подарить игрокам «аутентичный опыт обнимания родных березок от первого лица». Разработчики игры приглашают всех, кто скучает по природе и родным местам, погрузиться в атмосферу березовой терапии прямо из дома.

«Вы далеко от родины и испытываете острую нужду в березо-терапии? Добро пожаловать!» — с энтузиазмом сообщают создатели. Они стремились запечатлеть культуру и любовь к обниманию березок, присущую постсоветскому пространству, в формате интерактивного искусства. 

Игра доступна для покупки всего за 39 рублей, что делает её доступной для широкой аудитории. Этот проект не только предлагает уникальный опыт, но и вызывает ностальгические чувства у тех, кто вырос среди зелёных лесов и берёзовых рощ. Теперь каждый желающий может насладиться простыми радостями жизни, даже находясь вдали от родных мест.

Лениво просыпаемся и слушаем Lykke Li - Ring Of Fire.

LEGO снова радует своих поклонников, выпустив часовое ASMR-видео, в котором уютно устроился спящий кот у камина. Это видео не просто привлекает внимание к новогоднему набору, но и создает атмосферу тепла и уюта, идеально подходящую для зимних праздников.

В центре внимания — новый персонаж LEGO по имени Cataclaws. Этот черно-белый кот в красной зимней шапке стал символом предстоящих праздников и порадует как детей, так и взрослых. 

ASMR-видео с мягкими звуками потрескивающего огня и спокойной музыкой погружает зрителей в атмосферу спокойствия и расслабления, делая его приятным фоном для подготовки к грядущим праздникам. LEGO продолжает удивлять креативным подходом к рекламе, сочетая игру и искусство, чтобы подарить своим фанатам незабываемые моменты в преддверии Нового года.

С приходом холодных дней мы все больше ощущаем, как зима вступает в свои права. Пора утепляться и заботиться о каждом сантиметре тела, включая наши руки! В этой фотоподборке мы собрали самые забавные и оригинальные варежки, которые не только согреют, но и поднимут настроение в такие серые дни. 

Теплого настроения!

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