12 ноября: три достижения за один полет и «Академические бары» в Китае

Доброе утро! Залог хорошего дня – легкая зарядка, вкусный завтрак и порция хороших новостей. Поехали!

И снова хмуро. Сегодня в Туле ожидается пасмурная погода, а температура воздуха составит 0 градусов.

Спортсмен-экстремал Петер Зальцман вновь удивил мир, установив три мировых рекорда за один полет на вингсьюте с дополнительным крылом.

Зальцман летел со скоростью около 200 км/ч на протяжении почти шести минут, преодолев расстояние в 12,5 километров с впечатляющим перепадом высот в 3402 метра. Каждое из этих достижений стало новым рекордом для полетов в вингсьюте, подтверждая его статус одного из ведущих спортсменов в этой дисциплине.

Ключ к успеху Петер нашел в аэродинамическом крыле, разработанном им совместно с командой Red Bull на протяжении трех лет. Эта инновация позволила значительно улучшить его аэродинамические характеристики и безопасность во время полета.

Просыпаемся и поем вместе Ларисой Мондрус

В Китае появилась новая тенденция, объединяющая образование и отдых — «академические бары». Эти заведения предлагают не только освежающие напитки, но и увлекательные лекции на разнообразные темы. Идея принадлежит преподавателю, который мечтал создать пространство, где можно было бы сочетать полезное с приятным.

На первой лекции в новом баре собралось в два раза больше людей, чем ожидалось. Участники остались в восторге от формата, который позволяет не только наслаждаться коктейлями, но и погружаться в интересные дискуссии и получать новые знания.

С каждым новым мероприятием количество посетителей растет, и «академические бары» становятся настоящей культурной сенсацией, открывая новые горизонты для образования и социального взаимодействия.

Все мы знаем, как важно хорошенько выспаться после долгого дня. Но кто сказал, что сон должен быть идеальным и аккуратным? Каждый из нас имеет свои уникальные предпочтения, когда дело доходит до позы для сна. В нашей подборке мы собрали самые необычные и забавные позы, в которых люди (и не только!) находят комфорт и умиротворение.

Бодрого настроения!