19 сентября: Гигантский Hummer и голодный парашютист

Доброе утро! Мы как всегда с порцией хороших новостей. Поехали!
Сегодня будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до +22.
Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян, любящий большие внедорожники, захотел заполучить в свой автопарк поистине необычный вездеход. В дополнение к личной коллекции из 718 полноприводных автомобилей он заказал рекордно большой Hummer на планете.
Армейский вездеход шейха вышел поистине исполинских габаритов: 14 метров в длину, 6 метров в ширину и 6,6 метра в высоту. Простой серийный Hummer выглядят на его фоне смехотворно крохотным.
Пожирающий литрами бензин гигант приводится в движение за счет сразу четырех дизельных двигателей — по одному на каждое колесо. Удивительно, но автомобиль сделан двухэтажным, и если на первом расположился санузел с раковиной и туалетом, то на втором находится меджлис с обзором на 360 градусов — приватное место, где принимают и развлекают гостей. Там же разместилось и водительское место.
Сегодня просыпаемся под-The Chainsmokers - Closer.
Экстремал из Мексики успевает перекусить во время прыжка с парашютом
Осмар Очоа увлекается экстремальными видами спорта, в том числе и прыжками с парашютом. Но набирать популярность в сети он стал после того, как начал обедать во время полета до земли.
Видео, на котором Очоа кушает во время прыжка с парашютом, стало вирусным в интернете. Некоторые пользователи социальных сетей назвали его безумцем и рискованным экстремалом, однако сам Очоа утверждает, что он не нарушает правила безопасности и делает все возможное для того, чтобы не поставить себя и окружающих в опасность.
В любом случае, его выходки вызывают удивление и восхищение у многих людей.
Нейросеть Kandinsky 2.2 пофантазировала и воссоздала-как бы выглядели персонажи известных франшиз, будь они айтишниками, которые работают где угодно и когда угодно.
Продуктивного дня!