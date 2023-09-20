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Утро в Туле
20 сентября: писсуары для собак и Галактический сенат, который поместится в комнате

20 сентября: писсуары для собак и Галактический сенат, который поместится в комнате

Доброе утро! Утро по традиции начинаем с чтения только самых хороших новостей. Поехали!

По-летнему тепло. Сегодня в Туле в первой половине дня солнечно, а вот вечером ожидается небольшой дождь, воздух же прогреется до +22 градусов.

Руководство чешского города Плзень установило на улицах собачьи писсуары. Они представляют собой бетонные конусы высотой примерно полметра с несколькими отверстиями.

Они объяснили, что конусы будут привлекать животных после того, как их пометит хотя бы одна собака. При этом они сделаны из пористого материала, поэтому впитывают и удерживают запахи.

Сегодня слушаем Billie Eilish - bad guy.

Фанаты LEGO и «Звездных войн» с канала Brickstory Builds собрали Галактический сенат.

Для этого они использовали более 500 тысяч деталей конструктора. Получилась масштабная сцена 2,4 метра в высоту и 4 метра в ширину.

На сцене восседают более 100 мини-фигурок, изображающих различных персонажей из вселенной «Звездных войн», включая Йоду, Дарта Вейдера, Принцессу Лею и Хана Соло. Сцена также включает в себя детали, изображающие мониторы и пульты управления, а также множество мелких деталей, создающих атмосферу галактического заседания. Весь проект занял более 3 месяцев работы и был представлен на выставке фанатов LEGO в Калифорнии.

Кружка - это больше, чем кухонная утварь - она может рассказать о характере или увлечениях человека, стать прикольным подарком и сувениром для коллег или друзей.
Приятная кружка добавит уюта в холодный вечер или зарядит энергией на целый день с утра, украсит рабочий стол и позволит выделиться среди безликих кружек коллег на работе.

Грандиозного настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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