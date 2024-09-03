3 сентября: мать динозавров и секрет 80-летней спортсменки

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле будет солнечно, а воздух прогреется до +28 градусов.

Итальянская художница Паола Боргонцони, известная как «Мать динозавров», создает удивительно реалистичные уменьшенные копии динозавров. Её «питомцы» включают в себя всех известных доисторических гигантов - от трицератопса до тираннозавра.

Что делает работы Боргонцони особенными, так это то, что многие из её динозавров способны двигаться. Каждая миниатюра получает свою собственную фотосессию, прежде чем стать доступной для покупки.

Художница тщательно прорабатывает каждую деталь своих творений, стремясь добиться максимального сходства с реальными ископаемыми. Результатом становятся поразительно реалистичные, словно ожившие, фигурки динозавров, которые завораживают и восхищают всех, кто их видит.

Сегодня встаем вместе с Blondie - Call me.

Энни Джудис, 80-летняя американка, вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса, простояв в планке более трех минут. Это уже не первый рекорд Джудис - пять лет назад она также установила мировой рекорд в этом упражнении.

Секрет долголетия и физической формы Энни Джудис кроется в ее регулярных тренировках и приверженности здоровому образу жизни. Несмотря на свой возраст, она продолжает ежедневно уделять время силовым упражнениям, включая планку, которая помогает ей поддерживать крепкий мышечный корсет и отличную осанку.

Попадание в Книгу рекордов Гиннесса вдохновляет Энни Джудис продолжать тренировки и служит примером для людей всех возрастов, доказывая, что регулярные физические упражнения и забота о здоровье способны творить чудеса.

Не все игрушки выглядят мило и безобидно. Порой производители создают модели, которые могут показаться необычными, пугающими или вызывающими недоумение. На этих фотографиях представлены примеры игрушек, которые выходят за рамки традиционного понимания милых детских товаров.

Необычного настроения!