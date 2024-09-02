2 сентября: побитая жизнью машинка и тончайшие часы в мире

Доброе утро! Начинаем новую неделю и первый месяц осени, а также не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Осень радует. Сегодня в Туле солнечно, а воздух прогреется до +28 градусов.

Маттел, известный производитель игрушек Hot Wheels, неожиданно объединился с бруклинским арт-коллективом MSCHF, чтобы создать уникальную версию своей культовой модели. Результатом этой коллаборации стали "Not Wheels" - побитый жизнью автомобиль японского импорта начала 1990-х годов.

Несмотря на потрепанный вид, "Not Wheels" все еще источает стиль и шарм классических японских авто. Ржавая ступица, желтая запаска и два классических колеса Real Riders добавляют ощущение "боли" и истории автомобиля. Даже в таком состоянии "Not Wheels" сохраняет свое обаяние.

Ценители смогут приобрести эту необычную интерпретацию Hot Wheels за $30. Это уникальная возможность получить частичку истории, воплощенную в культовой игрушке.

Символично слушаем Лицей - Осень.

Константин Чайкин, изобретатель и часовщик, поразил мир, создав самые тонкие часы в истории. Его модель ThinKing имеет толщину корпуса всего 1,65 мм, что на 0,05 мм тоньше, чем предыдущий рекордсмен от Bulgari, представленный в апреле.

Помимо рекордной тонкости, часы Чайкина отличаются также удивительной легкостью. Их вес составляет всего около 13 граммов, что делает их практически невесомыми на руке. Процесс создания этих уникальных часов был непростым и требовал высочайшего мастерства и инженерной мысли.

В видео, посвященном разработке ThinKing, можно увидеть, как Константин Чайкин и его команда тщательно подходят к каждому этапу производства, используя самые передовые технологии и инструменты. Результатом их труда стали часы, которые не только устанавливают новый рекорд, но и демонстрируют поразительные инженерные достижения в этом тонком деле.

Ник Визи прославился креативным использованием рентгена для создания художественных полотен. Всё началось с необычного запроса на рентген банки из-под кока-колы для телепередачи, после чего Визи осознал глубину окружающего мира. Так за 20 лет творчества Ник Визи просветил рентгеном практически всё, включая даже полноразмерный сканированный Boeing 777, который сейчас украшает ангар бостонского аэропорта.

Прозрачного настроения!