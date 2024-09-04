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  5. 4 сентября: от борьбы с депрессией к успешному бизнесу и кофеварка-будильник - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
4 сентября: от борьбы с депрессией к успешному бизнесу и кофеварка-будильник

4 сентября: от борьбы с депрессией к успешному бизнесу и кофеварка-будильник

Доброе утро! Что поднимет нам настроение? Правильно: хорошие новости! Поэтому скорее бежим их читать. Поехали!

Сегодня в утром и днем ожидается небольшой дождь, а ближе к вечеру станет опять солнечно. Воздух прогреется до +25 градусов.

Жительница Сен-Дье, Клементина, решила превратить свою страсть к искусству и ремёслам в источник дохода. После долгой борьбы с депрессией и тревожным расстройством, которые мешали ей устроиться на работу, она выбрала путь, который не только приносит прибыль, но и дарит ей спокойствие и радость.

С детства увлечённая творчеством, Клементина начала создавать уникальные записные книжки. Каждая из этих изысканных вещей, выполненная как в старинных, так и в современных техниках переплёта, впечатляет любителей красоты своим оригинальным дизайном. Однако настоящей изюминкой её изделий является бумага, которую она делает собственноручно. Используя старую макулатуру, Клементина добавляет в процесс цветы и травы из своего сада, что придаёт каждому листу хенд-мейд бумаги неповторимый характер.

Встаем и слушаем Boney M. - Sunny.

Дизайнеры Марко Филипич и Мати Папалини представили концепцию устройства под названием "Sunrise", которое объединяет функции будильника и кофеварки. Это компактное устройство идеально подходит для размещения на прикроватной тумбе или подоконнике. 

В установленное время "Sunrise" начинает готовить кофе, позволяя пользователю проснуться под аромат свежесваренного напитка. Внешний вид устройства напоминает небольшую кофеварку, а в нижней части расположены часы с дисплеем.

На данный момент "Sunrise" существует только в виде концепта, но если проект вызовет интерес, он может быть представлен на краудфандинговых платформах и выйти в продажу в будущем.

На сегодняшний день одними из самых качественных изображений Луны и Земли были созданы астрофотографом Дарием Кавой Мирзой. Для достижения этого впечатляющего результата он использовал 81 тысячу снимков и обработал более 700 гигабайт данных. Такой масштабный подход к астрофотографии позволяет получить невероятно детализированные и четкие изображения, которые открывают новые горизонты в изучении космоса. 

Удивительного настроения!

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