  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 14 ноября: Вино для похудения и огромный Lego-город - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
14 ноября: Вино для похудения и огромный Lego-город

14 ноября: Вино для похудения и огромный Lego-город

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

То ли зонт взять, то ли шубу надевать. Сегодня в Туле дождь со снегом, а воздух прогреется до +4 градусов.

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный продукт собственного производства — близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу. 

Для производства уникального вина ученые использовали приготовленный винный материал. Путем ферментации грибом Eurotium cristatum и обогащением сырья биодобавками полученный напиток приобрел дополнительные полезные свойства.

Продукт улучшает состояние поджелудочной железы у людей, склонных к диабетам, активирует жировой обмен, способствует похудению, повышает иммунитет. При этом напиток полностью сохранил вкус, аромат и крепость вина. Создано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам.

Этот гриб влияет на метаболические процессы и помогает правильному усвоению полезных веществ, тем самым ускоряет жиросжигание. Кроме того, повышает иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на желудок человека.

Сегодня слушаем Bully — Lose You (feat. Soccer Mommy).

Автор канала Brickcrafts, потратил 3 года своей жизни на строительство огромного города из кирпичиков конструктора LEGO. В своем видео он показал каждую деталь своего творения. Город представляет собой сложную конструкцию с тщательно продуманной инфраструктурой. Улицы города заполнены движущимися автомобилями, в каждом здании находятся человечки LEGO, которые занимаются своими делами. Различные районы города связаны между собой железной дорогой, которая проходит через весь город.

Железнодорожные пути полностью функциональны и позволяют перевозить фигурки LEGO из одного конца города в другой. Стоимость такого проекта оценивается в несколько тысяч долларов, но это не останавливает автора от создания новых шедевров из любимого конструктора.

Шони - герой комиксов паблика Вконтакте, которые высмеивает разные ситуации. Порой он остро и саркастично реагирует на что-то, но уж такова наша реальность, что без юмора в ней никуда. Перед вами рисунки от российского иллюстратора.

Продуктивного настроения!

Галерея
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 06:00 0
13 ноября: Обнимашки со слоненком и мороженное под роллы
13 ноября: Обнимашки со слоненком и мороженное под роллы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.