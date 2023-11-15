15 ноября: Генетический тест для выбора пива и почти 300 выражений мордочки

Доброе утро! Что поднимет нам настроение? Правильно: хорошие новости! Поэтому скорее бежим их читать. Поехали!

Без дождя не обойдется. Сегодня в Туле пасмурная погода, возможны ливни, а воздух прогреется до +4 градусов.

Heineken в сотрудничестве с генетиками создали дегустационный набор пива, который позволит лучше понять особенности своих вкусовых предпочтений.



В набор входят несколько видов пива с разными вкусами и пробирка. Прежде чем выбрать напиток, нужно положить тест-полоску на язык на 20 секунд. Результат поможет определить подходящий сорт напитка.

Наборы будут бесплатно распространять в некоторых барах Окленда в Новой Зеландии. Представители компании надеются, что инициатива побудит больше людей пробовать новые вкусы.

Сегодня Встаем вместе с Пара Нормальными.

Исследователи наблюдали за поведением 53 взрослых домашних кошек и зафиксировали 276 различных выражений морды, которые они используют для общения с сородичами.

Каждое выражение кошек включает в себя набор из двадцати уникальных движений — поднятие губы, моргание, загнутые уголки рта, разные положения ушей, облизывание носа, расширенные или суженные глаза.

Ученые зафиксировали больше дружелюбных выражений — примерно 45% от общего количества. Агрессивных выражений морд было только 37%, еще 18% были неоднозначными.

Чтобы точно их расшифровать, понадобятся дополнительные исследования. Ученые надеются, что эта работа позволит изучить выражения морд не только кошек, но и других животных.

Ноллинг — это стиль фотографии, при котором схожие объекты аккуратно группируются (обычно на плоской поверхности) и снимаются под углом 90 градусов. В итоге получается визуально приятная композиция, создающая ощущение порядка и гармонии.

Классного настроения!