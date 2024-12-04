4 декабря: индейки с неба и соревнование из сериала «Игра в кальмара»

Доброе утро, Осталось 27 дней до Нового года! А что вам больше всего нравится в зиме?

Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха днем опустится до -2 градусов.

Эстер Кейм, жительница Аляски, в третий раз подряд радует жителей отдаленных сел в честь Дня благодарения, сбрасывая замороженные индейки с самолета. В условиях сурового климата и ограниченного доступа к продуктам питания, такая инициатива становится настоящим спасением для тех, кто не может добраться до магазинов.

На Аляске лишь 20% территории можно проехать по дорогам, а зимой многие жители полагаются на небольшие самолеты и снегоходы. Замерзшие реки становятся временными маршрутами, но для некоторых сел даже это не всегда доступно. Эстер узнала о семье, которая не имела ничего на праздничный ужин, и решила помочь. «Они сказали мне, что белку на ужин нельзя разделить на троих. Тогда я решила, что сброшу им индейку с воздуха», — рассказала она.

Сегодня слушаем FEDUK - Хлопья летят наверх.

На знаменитых Елисейских полях в Париже прошли соревнования, вдохновленные популярным сериалом «Игра в кальмара». 456 участников, разделенных на три команды, сражались в испытании «Красный свет, зелёный свет» под руководством известных французских инфлюенсеров.

Соревнование собрало множество зрителей, которые пришли поддержать своих фаворитов. В напряженной борьбе победила команда блогера Inoxtag, которой удалось провести 69 участников до финиша. Их успех стал настоящим триумфом, а атмосфера на мероприятии напоминала о напряжении и драме оригинального шоу.

В этой фотоподборке представлена удивительная работа художницы Элисон Френд, которая мастерски оживляет мир забавных животных. Ее картины наполнены яркими цветами и игривыми сюжетами, где кошки и собаки занимаются «человеческими» делами, вызывая улыбку и радость у зрителей.

Милого настроения!