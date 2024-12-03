3 декабря: стоматолог превращает коронки в арт-объекты и слово года

Доброе утро! До Нового года осталось 28 дней. Появилось ли у вас новогоднее настроение? Если да, то как оно проявляется?

Холода еще не наступают. Сегодня в Туле будет опять пасмурно, а температура днем составит 0 градусов.

В современном мире, где креативность и оригинальность становятся важными факторами успеха, стоматолог-ортопед из Индии нашел уникальный способ привлечь внимание к своему бизнесу. Он не только создает функциональные коронки для зубов, но и превращает их в вирусные арт-объекты.

Одним из самых запоминающихся его творений стала арт-коронка, выполненная в форме Лионеля Месси — знаменитого футболиста. Этот необычный подход не только привлек внимание клиентов, но и стал настоящим интернет-хитом: ролик с золотым зубом в виде Месси набрал впечатляющие 2,5 миллиона просмотров.

Такой креативный ход подчеркивает важность адаптации продуктов под актуальные тренды и хайповые темы. Работая в нише, где конкуренция велика, малые бизнесы и ремесленники могут значительно повысить свою видимость и привлечь новых клиентов, если предложат что-то необычное и вызывающее интерес.

Вторник вместе с Sia - Snowman.

В этом году победителем конкурса «Слово года» по версии «Грамота.ру» стало слово «вайб», которое стало символом настроения и атмосферы. Более 400 экспертов-филологов из разных городов России выбрали это слово, которое отражает современную культуру и общение. На втором месте оказался термин «скуф», а третье место заняло слово «прилёт», которое также активно используется в молодежном сленге.

Помимо общего победителя, «Грамота.ру» представила слова года в различных профессиональных сферах. В категории «Экономика и финансы» лидером стал термин «маркетплейс», который обозначает платформы для онлайн-торговли. В области «Информационных технологий» на первом месте — слово «промпт», которое стало актуальным с развитием искусственного интеллекта. В сфере «Медицина и здоровье» выделилось понятие «микроРНК», а в категории «Культура и развлечения» — слово «подкаст», отражающее популярность аудиоформатов.

Носки сегодня — это не просто элемент гардероба, а настоящий способ создать уютную атмосферу. В декабре, когда праздники становятся все ближе, они приобретают особую значимость. Яркие носки с веселыми узорами или классические однотонные модели могут не только стать важной частью вашего образа, но и стать отличным дополнением к подарку.

Уютного настроения!