5 декабря: новая звезда соцсетей и обычные люди против легенд спорта

Доброе утро! До Нового года осталось 27 дней. Есть ли у вас особенные новогодние воспоминания из детства? Поделитесь в комментариях!

Подкрадываются холода. Сегодня в Туле днем обещают немного много снега, а температура опуститься до -4 градусов.

В тайском зоопарке появилась настоящая звезда — золотая тигрица Ава, которая покорила сердца пользователей социальных сетей своей фотогеничностью и милой внешностью. Этот хищный зверь, обладая добрым и игривым характером, стал настоящим интернет-идолом.

Работники зоопарка отмечают, что Ава всегда находит себе развлечения, но больше всего любит проводить время за сном и вкусной едой. Её забавные выходки и очаровательные фотографии быстро завоевали популярность, и теперь тигрица имеет множество поклонников по всему миру.

Сегодня слушаем Андрей Губин - Зима - холода.

В новом захватывающем видео на своем канале MrBeast решил бросить вызов обычным людям, предложив им возможность обыграть профессиональных спортсменов и выиграть от $100 тысяч до $1 миллиона. Это уникальное соревнование привлекло внимание зрителей благодаря участию таких звёзд, как Криштиану Роналду, Том Брэди, Ноа Лайлс, Брайс Харпер и Брайсон Дешамбо.

Каждый из этих атлетов является легендой в своем виде спорта, и их участие добавляет интриги к уже захватывающему формату. MrBeast, известный своими креативными и порой экстравагантными проектами, снова удивил аудиторию, предложив обычным людям шанс на крупный выигрыш, если они смогут превзойти профессионалов в различных спортивных испытаниях.

Эта подборка вдохновит вас на создание уютной атмосферы в вашем доме, а также поможет выбрать идеальные свечи для подарка или декора. Откройте для себя магию свечей и дайте волю своему воображению!

Приятного настроения!