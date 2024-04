24 апреля: эпическая косичка из бороды и конструктор по культовой игре

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день с самых хороших новостей. Поехали!

Облака-облака. Сегодня в Туле преимущественно облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +15 градусов.

В США группа из 89 бородачей установила необычный мировой рекорд, создав из своих бород "косичку" длиной почти 60 метров, что сравнимо с высотой 20-этажного здания. Это событие произошло на Национальном чемпионате бородачей, который ежегодно собирает любителей экстравагантной растительности на лице.

Команда Beard Team USA не только побила свой собственный рекорд, но и установила еще один: носители усов сплели цепочку длиной шесть метров. Соревнования проходили осенью 2022 года, но официальное признание рекордов Книгой рекордов Гиннесса произошло только сейчас.

Интересно, что в этом году к плетению "бородовой косы" присоединилось много новичков. Десятки зрителей с восторгом наблюдали за процессом, который требовал от участников немалой выдержки: по условиям, бородачи должны были простоять с соединенными бородами не менее 30 секунд.

Сегодня слушаем Moby - Why Does My Heart Feel So Bad?.

На сайте LEGO Ideas появилась идея создать набор конструктора по мотивам легендарной головоломки. Проект, получивший название Tetris Solid, предлагает собирать из фигур цельную стену, как в классической игре. В комплект также входит минифигурка создателя "Тетриса" Алексея Пажитнова.

Для того, чтобы компания LEGO рассмотрела возможность выпуска набора, идея должна набрать 10 тысяч голосов на сайте. Это означает, что судьба проекта находится в руках фанатов.

Будем надеяться, что проект наберет необходимое количество голосов и "Тетрис" из LEGO станет реальностью!

Бразильский художник Хидрели Диао с помощью магии нейросетей и своего таланта превратил популярных героев мультфильмов в настоящих людей.

Хорошего настроения!