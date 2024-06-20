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Утро в Туле
20 июня: "сверхмедленная" касса и танцующий какаду затмил артистов

20 июня: "сверхмедленная" касса и танцующий какаду затмил артистов

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Обязательно прочитайте, нам есть, чем вас удивить.

Осадки не прекращаются. Сегодня в Туле обещают дождь с грозой, а воздух прогреется до +23 градусов.

В префектуре Фукуока (Япония) один из супермаркетов внедрил инновационную "сверхмедленную" кассу, где покупатели могут совершать покупки без спешки. Эта идея оказалась настолько успешной, что продажи магазина выросли на 10%.

Инициатором создания такой кассы стала Абэ Нана из Центра поддержки больных болезнью Альцгеймера. Она заметила, что пожилым людям бывает сложно справляться с быстрым темпом обычных магазинов. Пожилые покупатели часто испытывают стресс и неловкость, когда их торопят в очереди.

"Сверхмедленная" касса стала решением этой проблемы. Здесь покупатели могут потратить до 20 минут, не спеша пересчитать деньги, спокойно упаковать продукты и даже поболтать с кассиром.

Хотя касса изначально предназначалась для пожилых, инвалидов и беременных, она также понравилась другим покупателям, ценящим возможность совершать покупки размеренно и без спешки.

В социальных сетях стремительно набирает популярность музыкальный клип "The Spark" ирландской детской группы Kabin Crew.

Около 30 детей в возрасте от 9 до 12 лет исполняют рэп-композицию о неугасимой искорке внутри них под драм-н-бейс аккомпанемент. Удивительно, но этот клип является частью государственного проекта Ирландии, приуроченного к Национальному фестивалю молодежи.

Артисты, работающие в тематическом парке "Счастливая долина" в Шэньчжэне, Китай, были ошеломлены, когда неожиданно получили пернатого конкурента во время своего выступления. 

Во время парада в парке танцоры радовали посетителей зажигательными массовыми танцами. Но никто не мог предположить, что к ним внезапно присоединится какаду. Услышав музыку, птица спустилась на землю и начала ритмично двигаться, к восторгу зрителей.

Теперь артистам, возможно, даже немного обидно, ведь попугай не только перехватил их минуту славы, но и полностью завладел вниманием публики. Все глаза были прикованы к танцующему какаду, поскольку такое зрелище оказалось куда забавнее и интереснее, чем выступление человеческих танцоров. Впрочем, сложно всерьез обижаться на такого симпатичного и талантливого пернатого артиста.

Ожидание – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы постоянно чего-то ждём – будь то выходные, отпуск, праздник, взросление, встреча с друзьями или исполнение заветного желания. И в этом ожидании кроется особое очарование.

Порой предвкушение предстоящего события оказывается не менее, а то и более привлекательным, чем само событие. Процесс ожидания наполнен волнением, предвкушением и надеждами, которые придают ему особую прелесть.

Доброго настроения!

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