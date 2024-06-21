21 июня: Мардж Симпсон в египетском саркофаге и неудавшийся танец

Доброе утро! Врываемся в пятницу и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле наконец-то солнечно и до +20 градусов. В субботу снова появятся облака, а температура воздуха будет +23 градуса. А в воскресенье +22 градуса и снова небольшой дождь.

В Египте археологи обнаружили 3500-летний саркофаг, крышка которого поразительно напоминает Мардж Симпсон из мультсериала "Симпсоны". На ней изображена женщина в зеленом одеянии с высокой прической и синими волосами, как у знаменитого персонажа.

Ученые отмечают, что сама крышка саркофага представляет особый интерес, поскольку она сохранилась в целости и хорошем состоянии, а работа над ней была выполнена искусными мастерами.

Один из читателей Reddit, где была опубликована фотография крышки, заметил, что на ней изображена древнеегипетская богиня неба Нут, чье тело, согласно верованиям, простирается над всем обозримым миром и являет собой "крышу мира", что объясняет ее расположение на крышке гроба.

Несмотря на поразительное сходство с Мардж Симпсон, ученые уверены, что это изображение древнеегипетской богини, а не современного мультипликационного персонажа. Находка вызвала большой интерес в социальных сетях, где пост с фотографией крышки саркофага стал вирусным в июне этого года.

Сегодня слушаем Limp Bizkit - My Way.

Одни дети буквально рождены для публичных выступлений, с радостью выходя на сцену и покоряя зрителей своим артистизмом. Для других же подобные моменты становятся настоящим стрессом и испытанием. Яркий пример этому - случай с маленьким жителем провинции Цзянсу (Китай), который принял участие в танцевальном номере на концерте в детском саду. Видимо, мальчик не особенно радовался выпавшей на его долю чести, ведь у него случился эмоциональный срыв.

Забыв обо всем, малыш просто стоял и плакал. Но его партнёрша по танцу проявила настоящий профессионализм - она взяла всё исполнение в свои руки и продолжала выступление.

Трогательный и немного забавный момент понравился пользователям интернета. Люди пожалели разнервничавшегося малыша, но не забыли про комплименты девочке, которая знает, что "шоу должно продолжаться".

В последнее время в интернете набирает популярность необычный тренд - подушки в виде домашних питомцев. Люди с удовольствием делятся фотографиями своих питомцев, которые они распечатывают и используют для создания уютных и оригинальных предметов интерьера.

Оригинального настроения!