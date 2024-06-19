19 июня: чудо-напиток для офисных работников и ностальгия в миниатюре

Доброе утро! Заряжаемся настроением и читаем только вкусные и хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле небольшой дождик, а воздух прогреется до +24 градусов.

В Японии появился напиток "Morinaga", который призван решить проблему офисных работников, не успевающих поесть. Он обладает удивительной особенностью: при попадании в желудок, напиток превращается в желе, вызывая чувство насыщения.

Благодаря своей уникальной формуле, напиток мгновенно утоляет голод, не требуя тратить время на полноценный обед. В Японии "Morinaga" пользуется невероятным спросом – на Amazon он раскупается моментально, как только появляется новая партия.

Сегодня для поднятия настроения слушаем - Claire Rosinkranz - Backyard Boy.

Девушка Ася создает удивительные миниатюры – керамические остановки, которые перенесут вас в детство. Каждая деталь продумана до мелочей: порванные объявления, потрескавшаяся краска, и даже знакомые нам с детства надписи.

Ася вручную создает эти миниатюры, используя только керамику, что придает им особую атмосферу и теплоту.

Это может стать идеальным подарком для тех, кто ценит ностальгию и уже давно мечтает вернуться в детство.

Нейросеть показала, как бы в жизни выглядели следующие фразы: «Ходят слухи», «Золотые руки», «Божий одуванчик», «Селёдка под шубой», «Чёртово колесо».

Классного настроения!