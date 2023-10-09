9 октября: Соревнования по лени и кошкин дом

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Захватите зонтик. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух прогреется до +4 градусов.

В черногорской этнодеревне Брезна завершился ежегодный чемпионат по лени. Он длился 50 дней, все это время участники должны были лежать, вставая только для похода в туалет раз в 8 часов.

В этом году в конкурсе приняли участие лентяи из Черногории, Сербии, Украины и России. До финала продержались двое — Лидия Маркович и парень по имени Филипп.

Они решили закончить соревнование одновременно, чтобы показать — победила дружба. Однако молодой человек уступил, поэтому официально победительницей стала Лидия.

«Они оба решили вместе встать на пьедестал и передать послание югославским народам и политикам, что любовь и согласие решают все», — заявили организаторы конкурса.

Лидия, косметолог из черногорского города Никшич, решила поучаствовать в конкурсе ради удовольствия, а не денег. Родители регулярно предлагали ей 1000 евро, чтобы она прекратила участие, но получали отказ.

Сегодня слушаем OneRepublic - Counting Stars.

Житель Китая, проявивший невероятную заботу о своих мурлыкающих друзьях, решил создать уникальное место для их обитания. Он построил настоящий дом — уютное и комфортабельное жилище для кошек, непосредственно находится внутри зоомагазина, который принадлежит его супруге. Теперь посетители этого магазина могут заглянуть внутрь домика, что позволяет им увидеть и проникнуться обычным повседневным бытием этих милых созданий.

В микродоме находятся несколько этажей, а также настоящий лифт, позволяющий кошкам перемещаться между ними без особых усилий. Внутри дома можно также найти спальни с мягкими кроватями и гостиную, где кошки могут отдохнуть . Кошек не оставили и без туалета с душем, что несомненно добавляет реализма в окружающую среду.

Это необычная возможность посетителям магазина заглянуть внутрь мирочка пушистиков вызывает особый интерес и восхищение. Наблюдая за повседневными делами кошек или их игровыми забавами, люди могут полностью погрузиться в атмосферу и почувствовать себя частью этого уникального мира.

Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards каждый год выбирает самые смешные и эмоциональные снимки диких животных. Заявки приходят от тысяч фотографов со всего мира, которые стремятся показать, как забавно братья наши меньшие могут себя вести — и поднять настроение каждому зрителю.

Замечательного настроения!