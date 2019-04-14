14 апреля: юбилей создателя трехлинейной винтовки Сергея Мосина

14 апреля 1849 г. родился конструктор и организатор производства стрелкового оружия, генерал-майор русской армии Сергей Иванович Мосин.

Генерал-майор артиллерии Мосин известен как изобретатель безотказной трехлинейной винтовки, принятой на вооружение еще в 1891 году! За долгие последующие десятилетия инженерная мысль так и не смогла придумать оружия более совершенного. Из этой винтовки валили немцев даже в грозном 1941-м, в том числе при обороне Тулы. Трехлинейная – значит калибра три десятых дюйма или трех линий из десяти, на которые разбит дюйм.

Первый вариант своей винтовки Мосин предложил еще в 1882 году. В целом же работа над этим изобретением заняла около десяти лет.

Сергей Иванович Мосин приехал в Тулу в 1875 году в чине капитана после окончания Михайловской артиллерийской академии. Он получил назначение помощником начальника инструментальной мастерской Тульского оружейного завода. Родился же он в Воронежской губернии, в Туле прожил около двадцати лет.

В 1885 году его винтовка была признана лучшей из 119 других систем и тульскому заводу для войсковых испытаний заказана тысяча таких винтовок. Первоначально ее калибр был 3,15 линии – 8 мм. А одним из самых удачных решений стала конструкция безотказного реечного магазина на восемь патронов. Восхищенные специалисты французской фирмы «Рихтер» предложили Мосину 600 тысяч франков за право использовать его магазин для их продукции, но он отказался, посчитав, что это изобретение прежде всего должно сослужить службу России. Летом 1890 года конструкция ствола была окончательно разработана и принят калибр в три линии – 7,62 мм.

Однако благодарное отечество не спешило признавать успех своего конструктора, и были назначены сравнительные испытания винтовок Мосина и конкурирующего с ним детища бельгийского изобретателя Нагана, которую промышленная столица Европы активно сватала русской армии. Высокая комиссия выявила громадные преимущества мосинской винтовки перед бельгийской. Она была проста и чрезвычайно надежна, била в цель на расстоянии 4 верст, да еще стреляла бездымным порохом и не демаскировала стрелявшего перед противником.

Однако фирма Нагана посчитала, что ряд оригинальных частей их оружия был без разрешения применен российской стороной. Чтобы избежать конфликта бельгийцам выплатили 200 000 рублей. Мосину была вручена премия в 30 000, пожалован орден Владимира третьей степени. Однако раздосадованный император Александр III на всякий случай вычеркнул из названия не только винтовка Мосина, но слово «русская». Осталось просто и незатейливо – винтовка образца 1891 года.

Из Тулы Мосин уехал в 1894 году, получив назначение и.о. директора Сестрорецкого оружейного завода, и оставался его начальником до самой смерти. Весной 1949 года Совет министров СССР в честь столетия со дня рождения С.И. Мосина принял решение об увековечивании памяти великого конструктора-оружейника. В 1952 году, в день пятидесятилетия со дня его смерти, останки Мосина были извлечены из старой могилы на упраздненном кладбище и со всеми почестями перезахоронены на новом месте на городском кладбище в Сестрорецке. В 1953 году на его могиле установлен памятник-обелиск. В мае 1957 года был установлен памятник в Туле.

14 апреля 1994 года, в день очередной юбилейной даты создателя трехлинейки с памятника конструктору в Туле был украден бронзовый штык, примкнутый к бронзовой же винтовке. Выявить вандала правоохранительным органам не удалось.