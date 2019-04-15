15 апреля: начался переезд Тульского театра оперетты

15 апреля 1944 г. была назначена отправка первого багажного вагона Тульского театра оперетты, который был организован осенью 1943 года из артистов, находившихся в эвакуации в Саратове.

До прибытия к новому месту базирования театр оперетты гастролировал достаточно долгое время в Тульской области – городе Калуге. Согласно приказу по театру заведующему постановочной частью Данеану и начальникам технических цехов надо было приготовить отправку имущества пьес «Раскинулось море широко», «Сильва» и «Девушка из Барселоны», а также лишнее имущество по остальным пьесам.

С «Сильвой» все ясно – Кальман он и есть Кальман. «Раскинулось море широко» – скорее не оперетта, а «романтико-приключенческая пьеса с музыкой», по определению М. Янковского, написанная для музыкального театра, работавшего в блокадном Ленинграде. Премьера состоялась там же. Авторы пьесы – Всеволод Вишневский, Александр Крон и Михаил Азаров. Из этой троицы наиболее сейчас известен, пожалуй, лишь писатель-маринист Крон – автор романов «Бессонница» и «Дом и корабль», а также «Повести о друге», напечатанной только в конце восьмидесятых, где впервые было рассказано о судьбе моряка-подводника Александра Маринеско.

«Девушку из Барселоны» теперь тоже не ставят, хотя ее автор, между прочим, сам Борис Александров, написавший музыку к неувядаемой «Свадьбе в Малиновке». Антифашистская «Девушка из Барселоны» также была написана в годы войны и рассказывала об испанке, которая нашла у нас свою вторую родину, в спектакле звучали испанские мелодии и казачьи песни.

По всей видимости, именно с этих трех спектаклей и началась через несколько месяцев короткая жизнь Тульского театра оперетты.