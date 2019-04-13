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Тульские тайны: Этот день в истории города
13 апреля: тульский стадион признан лучшим в работе со зрителями

13 апреля: тульский стадион признан лучшим в работе со зрителями

13 апреля 1969 г. были опубликованы имена лауреатов первого смотра-конкурса работы со зрителями.

Президиум Федерации футбола СССР определил, что лучшим по этому показателю в предыдущем сезоне был Центральный стадион им. В. И. Ленина в Москве. Второе место поделили Тульский стадион им. 50-летия Ленинского комсомола и стадион им. С. М. Кирова в Ленинграде. Третье место отдали динамовским аренам Москвы и Минска.

Название имени 50-летия Ленинского комсомола главный стадион города получил осенью 1968 г. Переименование было вполне оправданным – ведь строила его молодежь всей области как «Тульские Лужники».  Сейчас стадион носит название «Арсенал».

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:28 +1
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