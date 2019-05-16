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Тульские тайны: Этот день в истории города
16 мая: летать из Тулы самолетом – дешево и сердито!

16 мая: летать из Тулы самолетом – дешево и сердито!

16 мая 1969 года начальник службы перевозок и коммерческой эксплуатации тульского аэропорта В. Балакин рассказал в тульской прессе о преимуществах пассажирских и грузовых перевозок, которые были вполне конкурентоспособны с остальными видами транспорта, а в чем-то и оказывались предпочтительнее.

«Стоимость авиационных билетов равна или значительно ниже стоимости проезда на других видах транспорта, а выигрыш во времени очень заметный. Например, билет на самолет до Калуги стоит 3 рубля, автобусом – 2 рубля 50 копеек и времени в пути на 4 часа затрачивается больше. Чтобы доехать до Рязани по железной дороге в плацкартном вагоне пассажирского поезда требуется 6 рублей 60 копеек, самолетом 4 рубля. А до Воронежа авиабилет на 75 копеек дешевле, чем в скором поезде купейном вагоне, а времени же на дорогу на лайнере Ан-24 затрачивается всего 50 минут.

Самолетом стоимость провоза 500 кг багажа до Куркино и Белева составляет 15 рублей, а некоторые нерадивые хозяйственники те же 500 кг везут автомашиной, стоимость которой обходится вдвое дороже. На маршрутах до всех городов области при заключении договоров, предусматриваются льготные условия перевозки до 50 процентов стоимости от действующих авиационных тарифов».

В последнем отношении начальник службы перевозок похвалил руководителей Новотульского металлургического комбината, которые широко пользуются услугами аэрофлота. И что касается самолетов до Калуги или Рязани, то это были далеко не «Боинги», а трудяги-кукурузники Ан-2, скачущие на всех возможных воздушных ямах. Далеко не все пассажиры могли спокойно переносить такой полет.  

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:03 +8
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