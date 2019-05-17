17 мая: в Туле увеличился спрос на спортинвентарь

17 мая 1949 г. «Коммунар» опубликовал заметку о том, что с наступлением теплых дней увеличился спрос на спортинвентарь и летнюю одежду физкультурников.

«Магазин «Динамо» на Советской улице в Туле только за последнее время продал 1 000 покрышек с камерами для футбола и волейбола, 2000 пар тапочек, много маек и трусов. Сейчас спортивные магазины завозят новые партии различного спортинвентаря. Неудовлетворительно поставлена торговля рыболовными принадлежностями. Например, ни в одном из магазинов нет мелких рыболовных крюков, хотя их легко закупить в Москве».

На фото: 1 мая 1948 г. На первомайском параде в Туле – колонна футболистов.