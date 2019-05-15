15 мая: в Туле началось строительство католического храма

15 мая 1894 на пересечении улиц Киевской (проспект Ленина) и Мотякинской (Л.Толстого) состоялась закладка католического храма Тулы. Строительство его началось с одобрения нового тульского губернатора В. К. Шлиппе, который по вероисповеданию был лютеранином.

Однако при этом Шлиппе считал, что источник высшего добра — в учении христианской церкви, и посещение Храма Божьего есть первая и святейшая обязанность каждого человека. Он присутствовал на всех торжественных православных богослужениях, посещал православные храмы во время поездок по губернии. Не препятствовал и другим религиозным течениям, проявляя редкую мудрость и веротерпимость. Несмотря на протесты православной церкви, не закрыл молельного дома раскольников-беспоповцев на Набережной улице в Чулковой слободе, а также отправил в Департамент духовных дел иностранных вероисповеданий письмо, что не возражает против открытия еврейской молельни с хозяйственным правлением при ней в Заречье.

Строительством храма руководил губернский архитектор Эварист Скавронский (1846—1909). Освящение состоялось в 1896 году, провел его генеральный викарий Могилевской митрополии Франциск Сымон. До этого местные католики молились в маленькой часовне при частном доме, открытой в декабре 1885 года по разрешению Министерства внутренних дел. Просьбу о дозволении строительства костела староста прихода мотивировал тем, что приход значительно вырос и часовня во время мессы вмещает только треть католиков, постоянно проживающих в Туле. Только в двух квартировавших здесь полках служило около 800 нижних чинов католического вероисповедания. Кроме того большое число ссыльных католического вероисповедания прибыло с территорий современных Польши, Литвы и Белоруссии после подавления восстания 1863 года.

С 1898 года в приходе работал постоянный священник. При храме была открыта библиотека, а на католические праздники устраивались спектакли. Согласно переписи населения 1897 года в Тульской губернии проживало 1224 католика (большинство из них в Туле). С 1914 года при храме был открыт военный госпиталь.

В 1918 году, согласно принятому декрету, все имущество храма стало народным достоянием, однако храм некоторое время действовал. В 1926 году настоятель храма о. Я. Павлович был арестован, а в 1932 году храм был окончательно закрыт. Позже там, в разное время, размещались редакция газеты «Молодой коммунар» и криминалистическая лаборатория.

В 1993 году католическая община Тулы была возрождена, а в 1995 году для совершения месс был выделен пристроенный к храму гараж. Вплоть до 30 марта 2004 года, когда храм был официально безвозмездно передан приходу, мессы совершались в этом гараже.