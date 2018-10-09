9 октября: в честь кого назвали улицу Вильямса в Туле?

9 октября 1863 года родился самый загадочный персонаж тульской истории – Василий Робертович Вильямс. Упоминания о нем нет ни в одной краеведческой книжке. Между тем улица, и не самая маленькая, имеется. Причем появилась она не в волюнтаристские послереволюционные, а в поздние советские годы.

Выражение «На Вильямса» в Туле имеет вполне нарицательное значение. Это почти синоним огромного квартала новостроек Северо-Западного микрорайона. Что удивляться, ведь никакого прикладного значения слово «Вильямс» для большинства горожан не имеет. Даже не поймешь сразу, если оно относится к человеку, имя это, фамилия или вообще пароход.

Между тем, это фамилия – советского ученого, почвоведа и луговеда, агронома Василия Робертовича Вильямса. А ее необычному для России звучанию Василий Робертович обязан своему отцу, эмигранту из Америки. Да, были и такие времена, когда в поисках лучшей доли пересекали океан в направлении из Североамериканских Штатов в Россию. Причем, Роберт Вильямс был потомком индейцев, инженером по образованию. В 1854 году он приехал в Россию, и обрел здесь настоящее счастье, женившись на крепостной крестьянке Елене Федоровне, с которой они нарожали семерых детей. Роберт Вильямс участвовал в постройке первой в России Николаевской (теперь Октябрьской) железной дороги. Правда, рано ушел из жизни – когда будущему светиле науки Василию было всего одиннадцать лет.

Научные успехи действительного члена АН СССР и ВАСХНИЛ Василия Вильямса и по сей день вызывает споры. Профессор С. Э. Шноль в интервью радио «Эхо Москвы» как-то вообще заявил, что отнес бы его к числу злодеев. «Вильямс, который был увлеченным человеком, и вполне соответствовал стилю Лысенко и тех лет, фактически погубил значительную часть нашего сельского хозяйства травопольной системой, с таким акцентом на травосеяние, который был несовместим, и все его рекомендации, доведенные до абсурда, привели к резкому падению урожая в нашей стране – это Вильямс».

Справедливости ради, надо признать, что при советской власти деятельность ученого действительно очень часто оценивали через призму марксизма-ленинизма. Опроверг «закон убывающего или падающего плодородия» – дополнил классическое доказательство В. И. Ленина о его, закона, экономической несостоятельности. Сформулировал одно из положений в обосновании теории получения высоких урожаев и переделки природы почвы – подтвердил указание К. Маркса о том, что «земля, если она правильно возделывается, все улучшается». Ну и так далее.

Как бы то ни было, Василий Робертович до самой старости сохранял совершенно молодую творческую энергию. И когда гостивший на его 76-летии английский ученый-почвовед, профессор Рессель удивился этому факту, Вильямс тут же открыл ему секрет своей молодости: «Я пережил три революции, да еще и участвовал в каждой из них».

Потрясений на его жизнь и правда хватило. Петровскую (теперь Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева) земледельческую и лесную академию он закончил в 1887 году. И, как одаренный студент, был отправлен в заграничную командировку. В начале 1894 года Министерство земледелия командировало его в Чикаго для организации пяти русских сельскохозяйственных отделов на Всемирной Колумбовой выставке. В Америке Вильямс приобрел не только мировую известность, но и опыт, лично изъездив поля и виноградники в самых разных концах страны.

Возвращение на родину принесло новый карьерный виток. Вместо мятежной Петровской земледельческой и лесной академии был открыт Московский сельскохозяйственный институт, куда Вильямса пригласили одним из двух заместителей директора. Одновременно он читал курсы почвоведения, земледелия, луговодства и сельскохозяйственных машин. В 1912 году возглавил основанную им кафедру почвоведения, которой руководил до своей кончины в 1939 году. В 1922—1925 гг. Василий Робертович – ректор академии.

Еще в 1914 г. Вильямс добился в Министерстве земледелия разрешения на организацию Высшего государственного института луговодства, на базе которого в 1930 году был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов (с 1939 – имени В.Р. Вильямса).

Вильямс был организатором (в 1895 г.) первых в России чайных плантаций – в Чакве, Салибедри и Капришуме, близ Батуми. То есть стал родоначальником того самого легендарного грузинского чая №36 с палками, который пили в каждой советской семье. В 1896 г. он создал первую в России селекционную станцию. Вместе с известным русским почвоведом П.А. Костычевым стал основоположником агрономического земледелия, создал теорию единого почвообразовательного процесса, разработал травопольную систему земледелия.

Одним из самых значительных достижений Вильямса стал опыт в лизиметрах для изучения перегнойных кислот, который он начал в 1903 году впервые в истории науки. Для этого бетонные камеры на открытой площадке в Петровской академии оборудовали дренажем из коротких, широких стеклянных трубок, выходящих в центральный коридор лизиметрической батареи. В каждую камеру насыпали почвы разных типов, и на них создавался растительный покров. Вода, доставляемая каждым лизиметром через дренаж, в течение года ежедневно измерялась и фильтровалась через бактериальный фильтр, а после фильтрации выпаривалась на водяных банях в фарфоровых чашах. За первые 14 лет в лизиметрах было выпарено до 500 тыс. л воды, собранной из каждого образца почвы. На основе изучения состава сухого вещества Вильямс сделал выводы о физических и химических процессах, происходящих в почве, доказал, что развитие почвы начинается там, где поселяется растительность, где проявляют своё многообразное воздействие и взаимодействие растительные формации. Работа, которая велась более десяти лет, по своей грандиозности и оригинальности считается уникальной.

Своими исследованиями процесса образования почвы Вильямс установил также, что форма кривой биологического круговорота есть прогрессивно расширяющаяся спираль, определяемая прогрессивным развитием форм проявления жизни на поверхности земной суши. Чем больше жизни на той или иной части земли, тем выше общее плодородие, запас пищи. Поэтому человек способен беспредельно увеличивать плодородие почвы. То есть народная формула: где живем, там и…, скажем, плодим следы своей деятельности, имеет вполне оптимистичное, с его точки зрения, звучание.

В специальных питомниках Василий Робертович изучал виды и формы злаковых и бобовых трав, создал на этой основе теоретический курс луговедения и разработал методы улучшения лугов. Вильямс — автор травопольной системы земледелия.

Вильямс был награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени РСФСР и орденом Трудового Красного Знамени. Герой труда и депутат Верховного Совета Союза ССР, действительный член трех академий. С 1928 г. – член ВКП(б).

Василий Робертович Вильямс похоронен в дендрологическом саду парка Тимирязевской сельскохозяйственной академии, на территории которой он прожил свыше пятидесяти лет. Его двухэтажный деревянный дом – и поныне единственный жилой дом на территории академии. Там теперь живут его родственники. А также, как говорят, отличный ориентир, когда надо объяснить расположение какого либо из корпусов академии.

Совсем рядом с домом и памятник В. Р. Вильямсу, установленный в 1947 году.

Резонный вопрос: а при чем тут вообще Тула? Какие вселенские заслуги оказал Вильямс тульской власти, что его увековечили не самой маленькой улицей? Версия есть только одна. На месте Северо-западного квартала когда-то были большие сады. Вероятно, кроме садов имелась еще какая-нибудь сельскохозяйственная станция. А если так, то имени все того же Вильямса. Станцию снесли, но дорогое партийным вождям имя сохранили на карте и на радость всем тулякам, которые до сих пор гадают: кто такой Вильямс?