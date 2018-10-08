8 октября: родился Алексей Щусев – архитектор храма Сергия Радонежского на Куликовом поле

8 октября по новому стилю 1873 г. в Кишиневе родился Алексей Щусев. Выходец из дворянской семьи создал, как писали в советские годы, самое дорогое всем людям Земли сооружение – мавзолей Ленина. Оставил академик архитектуры и академик Академии наук СССР память о себе и на тульской земле. Он – автор храма Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля.

В начале ХХ века Щусев стал лидером неорусского стиля – национальной версии модерна с вольной интерпретацией мотивов древнерусского зодчества, доведенными до гротеска деталями декора. В 1902 году он получил светский заказ от графа Ю. А. Олсуфьева на переделку и надстройку фамильного особняка на Фонтанке. Эта работа стала первым значительным произведением архитектора. Она настолько понравилась, что Олсуфьев вспомнил о Щусеве, когда успешно разрешилась давняя идея поставить на Куликовом поле храм во имя Сергия Радонежского. О его постройке говорил еще А. П. Брюллов в первоначальном проекте, одобренном Николаем I в 1836 году. Однако при повторном рассмотрении в 1945 году идею, как водится в России, секвестировали, урезав до одной мемориальной колонны – памятника Дмитрию Донскому.

Только в начале ХХ века тульское духовенство и дворянство пробили идею с возведением храма. В 1902 году епифанский помещик граф А. В. Олсуфьев пожертвовал около 40 десятин земли под строительство. Спустя два года епископ Питирим, окормлявший Тульскую епархию, получил одобрение Синода и царя Николая II на сооружение храма и личный взнос от императора в 5 тысяч рублей золотом.

После смерти отца комитет по сооружению храма возглавил его сын Юрий, в связи с чем он совершил несколько поездок в древние русские города для знакомства с памятниками архитектуры, а также изучал раскрытые в начале XX в. древнерусские иконы в Русском музее. Граф Юрий Александрович Олсуфьев слыл попечителем искусств. Многие собранные им произведения искусства оказались потом в экспозиции тульских музеев, музея А. С. Пушкина, Третьяковской галерее. Юрий Олсуфьев входил в Общество сохранения памятников искусства в России, был председателем Тульского отделения Общества, членом Тульской архивной комиссии. В 1912—1914 годах издал шеститомник «Памятники искусства и старины Тульской губернии».

В ходе работы Щусев с Олсуфьевым едва не поссорились – графу не нравился предложенный архитектором русский модерн с асимметричным главным фасадом, он требовал однотипные по форме завершения башен. В итоге они все-таки нашли компромисс.

Храм был заложен храм 16 (26 июня) 1913 года. Трехчастная композиция здания, по замыслу Щусева, как бы перекликалась с композицией картины В. Васнецова «Богатыри», написанной сравнительно недавно, в 1898 г. Каждой из башен в окончательном варианте проекта давалась индивидуальная трактовка. В письме хранителю Русского музея П. И. Нерадовскому Щусев писал: «Что касается Куликовской церкви, то она выходит по архитектуре очень хорошо. Я изменил верх второй башни, вместо купола – шлем... Оставить обе башни одинаковыми это ложноклассично, робко...» Различные пропорции башен, особые очертания их крыш, похожих на воинские шлемы, были навеяны образами русского былинного эпоса и напоминали о «древних богатырях – героях битвы, о героизме и стойкости самого русского народа, много лет назад грудью отстоявшего Родину здесь, на просторах поля Куликова...»

Осенью 1914 года строительно-монтажные работы по возведению храма были в основном закончены, Иконы для иконостаса писали Дмитрий Стеллецкий и Владимир Комаровский. Летом 1914 года они были отправлены в Тульскую губернию. Дальнейшая судьба их неизвестна, после революции иконостас исчез. Есть даже версия, что его растащили в безбожные времена на доски местные жители.

К 1917 году храм был достроен. Не успели сделать лишь внутреннее убранство согласно проекту. В 1918 году храм во имя преподобного Сергия Радонежского был освящен и даже взят под охрану государства. До 1940 года здесь даже совершались церковные службы.

Алексей Щусев в советские годы, когда приобрел силу как автор мавзолея Ленина, даже успел заступиться за человека, с которым он так яростно спорил, когда проектировал храм на Красном холме. В 1925 году графа Олсуфьева первый раз арестовали как члена антисоветской группировки. Щусев послал в его защиту письмо в ОГПУ: «Прилагая настоящую справку Главмузея, я удостоверяю, что Юрий Александрович Олсуфьев лично мне известен более 20 лет как гражданин, всецело преданный науке об искусстве, не занимая официальных государственных должностей, и особенно в последнее время он занимался ценными архивными исследованиями, чрезвычайно полезными для обоснования бытовых сторон отраслей рабочей промышленности Сергиева Посада, а потому я всемерно ходатайствую о скорейшем рассмотрении его дела. Москва. Февраля 14 дня 1925 г. Академик архитектуры, автор Мавзолея В.И. Ленину».

Олсуфьева отпустили. Долгое время он путал следы, часто переезжая с место на место, но все равно не уберегся. Он был расстрелян в 1938 году на Бутовском полигоне. Жена его, С. В. Олсуфьева (Глебова), умерла в 1943 году в заключении, в Свияжском монастыре.

Академик Щусев с 1945 года и до своей смерти стал первым директором созданного по его инициативе Музея русской архитектуры (в настоящее время Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева). В 1940-е годы значительное место в его работе занимали проекты восстановления городов, разрушенных в годы войны. Одним из последних его творений стала московская станция метро «Комсомольская-кольцевая», отражающая торжество победы над фашизмом. Умер 24 мая 1949 года.

Храм Сергия Радонежского на Красном холме, по воспоминаниям, до войны более-менее уцелел, хотя и никем не охранялся. Не тронули его и немцы, до Куликова поля они не дошли. Зато изрядно поживились красноармейцы-тыловики, менявшие медные листы с кровли и плиты на полу на самогонку. После их ухода разграбление довершили и окрестные колхозники.

Только в начале семидесятых годов рабочие Тульских реставрационных мастерских поменяли кровлю, установили на звоннице позолоченный шпиль, рамы, провели остекление и внутренние отделочные работы.

А к 600-летию битвы в храме и вовсе прошли масштабные и дорогостоящие ремонтно-восстановительные и строительные работы. Был, хоть и весьма приблизительно реализован первоначальный замысел Щусева по убранству храма, в котором разместили экспозицию музея, посвященного Куликовскому сражению.

В 1992 году в храме при вручении премии им. преподобного Сергия Радонежского вновь была проведена служба в сопровождении церковного хора храма 12-ти святых Апостолов г. Тулы. Торжественное богослужение провел протоирей о. Лев (Махно).

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского на Красном Холме входит сейчас в музейно-исторический и природный комплекс «Куликово поле».