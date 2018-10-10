10 октября: Туляки проспали страшное землетрясение и подземный гул

10 октября 1913 года все московские газеты получили сенсационную телеграмму «Петербургского телеграфного агентства» о землетрясении в Туле, в которой было сказано, что подземные толчки замечаются в городе чуть ли не каждый день.

В частности, текст был следующим: «ТУЛА. Сегодня, в 4 часа утра, сильный толчок, сопровождавшийся гулом. Продолжался десять секунд. За последнее время толчки стали повторяться почти через день (СПА)».

Особый интерес вызвало это сообщение в самой Туле. Многие горожане принялись названивать в редакции местных газет и корреспондентам столичной прессы, прося разъяснений, как они умудрились проспать столь замечательный феномен и не услышать подземный гул. Впрочем, те были ошарашены не менее самих туляков – никто из них, ни в какие газеты подобной информации не передавал. Естественным образом возникло предположение, что в Санкт-Петербурге воспользовались банальными слухами. Или, как дипломатично выражались в то время, почерпнули сообщение из «Осведомительного бюро».

Только на следующий день «С-ПА» разъяснило источник своей ошибки, разослав по редакциям следующую поправку:

В бюллетене от 6 октября, в листе 11, телеграмму из Петропавловска (на Камчатке) следует читать так:

«ПЕТРОПАВЛОВСК (на Камчатке), (С-ПА). По дополнительным сведениям из Охотска, третий кунгас с людьми, ушедший в море, настигнут пароходом «Тула».

Сегодня, в 4 часа утра, сильный толчок, сопровождавшийся гулом. Продолжался десять секунд. За последнее время толчки стали повторяться почти через день».

Так как в петербургские газеты эта телеграмма была передана правильно, то всю вину за ложное тульское землетрясение возложили на стенографисток московского отделения агентства. Но уж никак не на самих газетчиков, которых сообщение о непрекращающихся подземных толчках в районе Тулы не смутило ничуть.