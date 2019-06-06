6 мая: сто лет тульскому истребителю Александру Лукьянову, дважды таранившему самолеты врага

6 июня 1919 года в селе Михайловское ныне Плавского района Тульской области родился Александр Михайлович Лукьянов — летчик-истребитель, Герой Советского Союза, дважды успешно таранивший самолеты противника.

Отец Александра погиб на Гражданской войне, и матери с двумя детьми жилось трудно. Александр с малолетства управлялся с лошадью, помогал по хозяйству, присматривал за сестренкой. В 1934 году семья переехала в Москву. После седьмого класса Александр поступил на фабрично-заводскую учебу при знаменитом ЦАГИ. Потом окончил аэроклуб.

«Хочу быть военным летчиком, чтобы в нужную минуту защищать Родину с оружием в руках», — написал он в своем заявлении в Бауманский райком комсомола. В 1938 году был направлен на учебу в Борисоглебскую военную школу пилотов. С 1938 года в рядах Красной Армии.

Первый боевой опыт получил на Советско-Финляндской войне 1939 — 1940 годов. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной.

4 июля 1941 года младший летчик 159-го истребительного авиационного полка Северного фронта, младший лейтенант А. М. Лукьянов вылетел на перехват вражеского разведчика в районе города Порхов Псковской области. Когда после нескольких атак кончились боеприпасы, на высоте 150 — 200 метров винтом самолета отрубил хвост разведчику противника и произвел посадку на свой аэродром.

За этот подвиг 22 июля 1941 года младшему лейтенанту А. М. Лукьянову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Зимой 1941−42 годов он прикрывал с воздуха «Дорогу жизни», сопровождая тяжелые транспортные самолеты, доставлявшие боеприпасы и продовольствие осажденному Ленинграду. 4 января 1942 года в воздушном бою в окрестностях Ленинграда протаранил немецкий бомбардировщик, успешно сев на поврежденном самолете.

28 января 1942 года, действовавший в паре с младшим лейтенантом Кудряшевым, был сбит немецкими истребителями и погиб. Похоронен в городе Волхов.

Александр Лукьянов прожил всего 23 года. Совершил 141 боевой вылет, провел 16 воздушных боев, сбил лично 4 и в составе группы 5 самолетов противника.

В 1942 по инициативе матери Лукьянова Марии Ивановны трудящиеся Бауманского района Москвы на свои сбережения построили звено истребителей с надписью «Бауманцы — герою Лукьянову». Их вручили летчикам истребительного авиаполка 12 июня 1942 года.

— Я призываю вас, дорогие мои сыны, — обратилась Мария Ивановна к летчикам, — бейте на этих грозных машинах фашистов, как громил их мой сын, как бьют его все наши гордые соколы.

До конца войны авиаторы полка уничтожили в воздушных боях 387 самолетов врага, 200 железнодорожных вагонов, 400 автомашин, 10 танков, 70 артиллерийских орудий, много другой техники и живой силы.

В Туле имя Лукьянова высечено на памятнике тулякам? Героям Советского Союза.

В Плавске имя Лукьянова высечено на стеле на Кургане Славы, его именем названа улица. В 2016 году на одном из домов этой улицы открыта мемориальная доска.

В селе Михайловское Плавского района установлен обелиск в честь Лукьянова.

В 1964 в Москве именем Лукьянова названа улица (бывший Бабушкин переулок).

В Волхове именем Лукьянова названа улица.

В московской школе № 348 (ныне центр образования № 1429) создан музей Лукьянова.

На фото: передача самолета «Бауманцы — герою Лукьянову», август 1942 года.