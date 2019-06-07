7 июня: родился тульский губернатор Михаил Арцимович, у которого сын Толстого увел жену

7 июня 1859 года родился Михаил Викторович Арцимович, в семье крупного государственного деятеля, действительного тайного советника, Виктора Антоновича Арцимовича и Анны Михайловны Жемчужниковой, родной сестры братьев Жемчужниковых — соавторов-создателей знаменитого Козьмы Пруткова. С декабря 1905 по июнь 1907 года он занимал пост тульского губернатора.

Его отец одно время был калужским губернатором, а сам Михаил Викторович в 1902 — 1904 года занимал посты Сувалкского и с 1904 по 1905 годы Петроковского губернатора. В Тульскую губернию был переведен 2 декабря 1905 года.

Карьера Арцымовича в Туле не сложилось — ему пришлось уехать из-за светского скандала. Поводом к нему стал бурный роман между женой Арцимовича Екатериной Васильевной и сыном Толстого — Андрея Львовича. Екатерина Васильевна к моменту знакомства 12 лет была замужем, имела шесть детей. Однако Толстой не сдавался и добился развода. Все дети от первого брака остались с Михаилом Арцимовичем. 14 ноября 1907 года они поженились, оставив свои прежние семьи и многочисленных детей, начав все сначала.

Софья Андреевна в дневнике писала о новой жене сына: «Ее не пойму: как можно быть счастливой, бросив прекрасного мужа и 6-х детей». Крайне недоволен был и Лев Николаевич:

«Милый сын Андрюша,

Что ты делаешь?

Ты губишь и других и себя — других еще сомнительно, но себя ты губишь наверное.

Разве можно будет тебе жить спокойно и знать какие-нибудь радости после того горя и зла, которые ты сделаешь стольким людям, в том числе и той женщине, которой ты увлечен. Если ты сделаешь то, что намереваешься, тебе останется одно: ни минуты не опоминаться. А жить так, ни минуты не опоминаясь, есть самое страшное несчастье.

Ты расстроил свое здоровье, свое состояние, теперь хочешь погубить последнее — свою добрую душу».

Губернатор Арцимович подал в отставку, и до конца своих дней тяжело переживал семейную трагедию. С 1911 и до февральских событий 17-го он служил витебским губернатором.

После Октябрьской революции в эмиграции в Латвии, жил в поместье Рунторт близ Лудзы. Вместе с сыном Григорием организовал в поместье убежище для белогвардейской агентуры, которая забрасывалась в Советский Союз.

Умер в 1933 году.