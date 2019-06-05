5 июня: нахальство тульских велосипедистов

5 июня 1914 г. «Тульская молва» поместила гневную заметку в адрес тульских велосипедистов, которые возомнили себя хозяевами улиц.

«Ежедневно на улицах Тулы можно видеть велосипедистов, которые совершенно игнорируют запрещение ездить на велосипедах по тротуарам, и преспокойной ездят по асфальту. Некоторые простирают свое нахальство до того, что звонками требуют от идущей по тротуарам публики, чтобы им дали дорогу. Кажется, в нахальстве дальше идти уже некуда».

Кстати, согласно утвержденным правилам ездить на велосипедах можно было только получив за соответствующую плату номерной знак от городской управы, который крепился позади седла. Также необходимо было иметь звонок, злоупотреблять которым воспрещалось. С наступлением сумерек необходимо зажигать фонарь с номером. В случае беспокойства лошадей от появления едущего на велосипеде, последний обязан остановиться, сойти с велосипеда и по возможности скрыть велосипед от испуганной лошади.

В тесных местах скопления публики и экипажей, велосипедисты обязаны сходить с велосипеда. При совместной езде следовать один за другим в расстоянии не менее сажени.

Быстрая езда и езда в перегонку по городу воспрещалась.