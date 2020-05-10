10 мая: в Центральном парке Тулы открылся летний сезон

Вечером десятого мая 1955 г. сотни туляков побывали в городском парке культуры и отдыха. Состоялись большие народные гулянья, посвященные открытию летнего сезона.

Снова в березовых аллеях, на спортивных площадках зазвучали веселые голоса юношей и девушек, посмотреть любимые места пришли старые жители города. Много было народа у «раковины», где состоялся первый в сезоне эстрадный концерт. К услугам посетителей парка были многочисленные аттракционы, карусель, тир.

Так открылся в парке летний сезон. Вечерами ежедневно здесь играл оркестр, демонстрировались художественные фильмы. В 1955 году в парке была оборудована новая площадка малых аттракционов, установлены две карусели оригинальной конструкции, открылась киноплощадка, на которой демонстрировались сельскохозяйственные и научно-технические фильмы. Позже в павильонах были открыты лекторий, библиотека, выставки добровольных обществ ДОСААФ, РОКК и других.

На эстрадной площадке и в летнем театре регулярно выступали артисты тульских, московских и других театров и филармоний.

На фото: дети в парке культуры и отдыха летом 1955 г. Фото из газеты «Коммунар»