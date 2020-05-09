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Тульские тайны: Этот день в истории города
9 мая: в Щекине установили на пьедестал танк

9 мая: в Щекине установили на пьедестал танк

9 мая 1985 г. в день празднования 40-летия Победы на площади у кинотеатра «Сокол» в Щекине состоялось открытие нового мемориала – танка ИС-2, установленного на пьедестале в центре города.

Это был памятник воинам 32-й танковой бригады, которая в декабре 1941 года освобождала Щекино от немецко-фашистских захватчиков. Наступление проходило в очень непростых условиях. Продвижению вперед мешал глубокий рыхлый снег, морозы доходили до 35 градусов. Однако советские танки, поддерживая наступление других частей, ворвались в город настолько быстро, что немцы даже не успели навязать бой. После их бегства было захвачено много трофейной техники.

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Автор: Сергей Гусев
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